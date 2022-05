Il tratto di strada è chiuso in attesa di fare brillare l’involucro

Allarme bomba in via Notarbartolo a Palermo. I militari della guardia di finanza hanno ricevuto la segnalazione di un pacco sospetto abbandonato nei pressi del civico 7. E’ scattata la procedura con l’intervento degli artificieri, dei vigili del fuoco e l’arrivo dell’ambulanza del 118. Il tratto di strada è chiuso in attesa di fare brillare l’involucro abbandonato vicino ad un obiettivo sensibile.