L’allarme lanciato da Confcommercio Palermo sul dilagare dei “contratti pirata” trova immediata sponda da parte del sindacato e in particolare della Fisascat Cisl Palermo Trapani.

Lanciare l’allarme è un bene

“Quello dei contratti pirata è un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d’olio nel nostro territorio e che, purtroppo, non è presente solo nelle piccole realtà” dice Stefano Spitalieri Segretario Generale della Fisascat CISL Palermo Trapani che mostra una preoccupazione analoga a quella espressa dalla controparte datoriale.

“In un contesto di questo tipo, apprezziamo che l’allarme, su temi che affrontiamo ogni giorno, venga lanciato anche da Confcommercio Palermo e si rivela di estrema importanza poiché riteniamo che il nodo cruciale stia proprio nell’informare le lavoratrici e i lavoratori sulle condizioni peggiorative date da questi contratti che non fanno altro che favorire lo sfruttamento e la precarizzazione”.

Serve una campagna di informazione e sensibilizzazione

“I lavoratori infatti – spiega Spitalieri – spesso non conoscono le differenze fra un Contratto Collettivo Nazionale firmato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e un contratto pirata che lede i loro diritti con salari inferiori, minori garanzie giuridiche e condizioni di lavoro più gravose che contribuiscono al loro sfruttamento. Come Fisascat – conclude Spitalieri – continueremo a sensibilizzare le lavoratrici e i lavoratori sui loro diritti e doveri ma necessita affrontare unitamente a parti datoriali, istituzioni e tutte le parti interessate per promuovere al meglio lo strumento della buona contrattazione collettiva e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori”.

Esistono oltre 40 tipologie di “contratti pirata”

Confcommercio ha anche studiato questi “contratti”. La seconda edizione del “Manuale sul dumping contrattuale nei pubblici esercizi”, realizzata da Fipe‑Confcommercio con il supporto di Adapt e il sostegno dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, ha accertato che esistono oltre 40 contratti nazionali applicati ai lavoratori del commercio e della ristorazione che vanno a scapito della retribuzione dei lavoratori (anche 200-300 euro in meno in busta paga) a cui non vengono concesse determinate garanzie giuridiche e che mette in atto un meccanismo di concorrenza al ribasso che penalizza ulteriormente le imprese del settore.