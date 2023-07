E’ allarme diossina a Palermo. Dopo l’incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo, l’Arpa ha rilevato la presenza della sostanza nell’area confermando i sospetti e le preoccupazioni che erano da subito insorti. L’area più compromessa sarebbe quella di Contrada Inserra, di fatto una zona a Nord ovest della città che confiona con via Belgio, Strasburgo e l’area residenziale prima dello stadio.

I rilievi dell’arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente

“La determinazione di diossine sull’aria campionata nei pressi della località Inserra, dalle ore 22.00 del 24 luglio alle ore 22.00 del giorno dopo ha restituito una concentrazione pari a 939 TE fg/m3”, si legge nel sito dell’ente.

“I risultati riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato da attenzionare. – dicono – I valori di concentrazione riscontrati sono indicativi della presenza di una fonte emissiva locale”. E’ automatico e logico far risalire queste emissioni agli incendi e in particolare a quello in discarica

” Nel documento non vengono proposti valori guida per diossine e furani in aria ambiente, in quanto l’esposizione dovuta alla inalazione diretta costituisce solo una piccola proporzione rispetto alla esposizione totale (attribuibile essenzialmente alla assunzione con l’alimentazione) – è quanto scrive nella relazione la dottoressa Vittoria Giudice dell’Arpa – Vengono riportati invece alcuni valori indicativi della qualità dell’aria associabili a diverse condizioni. In particolare: In ambiente urbano la concentrazione in aria di Diossine e Furani in termini di TE è stimata in circa 100 TE (fg/m3).

I valori registrati sono di 939

Valori di concentrazione di circa 300 TE (fg/m3) e superiori, indicano la presenza di una fonte emissiva locale.

I risultati ottenuti pertanto riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato comunque da attenzionare in termini di potenziale ricaduta sugli altri comparti ambientali”. Il valore registrato a Palermo è di 939.