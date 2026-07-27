Stop alle droghe da stupro e alle somministrazioni involontarie nelle bevande. Il Comune di Palermo lancia una campagna contro questi abusi sempre più frequenti e lo fa nell’ambito del progetto “Fuori dal Giro – Azioni integrate socio-sanitarie per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche”, promosso dal Comune di Palermo, in partenariato con l’ASP di Palermo, finanziato nell’ambito del Programma PON Metro Plus 2021-2027 e gestito dall’ATI composta dalla Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS e dal Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane.

La specifica campagna

La specifica campagna prenderà il via nelle prossime settimane una azione di sensibilizzazione dedicata al contrasto del fenomeno dello spiking, ovvero l’introduzione di sostanze psicoattive all’interno delle bevande senza che la persona se ne accorga. L’iniziativa, già annunciata lo scorso febbraio in occasione della ripartenza del progetto, rientra nel cronoprogramma delle azioni previste e conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di intervenire in modo preventivo attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e presenza sul territorio.

A renderlo noto è l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Palermo, Mimma Calabrò, che sottolinea come “la prevenzione rappresenti oggi lo strumento più efficace per affrontare fenomeni emergenti prima che assumano dimensioni preoccupanti. Informare, sensibilizzare e costruire una presenza costante nei luoghi della socialità significa agire con responsabilità, promuovendo una cultura della sicurezza e della tutela delle persone, soprattutto dei più giovani”.

Come si articoleranno le attività, la distribuzione dei “tappi adesivi”

Le attività saranno realizzate dagli operatori e dalle operatrici delle Unità Mobili Notturne del progetto Fuori dal Giro, già attive nei luoghi di aggregazione della città e nelle aree della movida attraverso attività di monitoraggio territoriale, ascolto, orientamento e riduzione del danno.

Nelle prossime settimane prenderà il via la distribuzione gratuita di tappi adesivi monouso per la copertura dei bicchieri, uno strumento pensato per ridurre il rischio di introduzione di sostanze nelle bevande senza il consenso del consumatore, fenomeno conosciuto come spiking. Insieme ai dispositivi di protezione saranno distribuiti anche materiali informativi dedicati al GHB, con indicazioni sui rischi connessi al consumo della sostanza, sulle modalità con cui può essere utilizzata a fini dolosi e sui comportamenti utili a prevenirne l’assunzione inconsapevole.

Fenomeno in crescita

I dati raccolti sul territorio indicano che il fenomeno, pur non presentando ancora numeri allarmanti nella città di Palermo, mostra una crescita che merita attenzione. Proprio per questo motivo il Comune ha scelto di intervenire in una fase preventiva, con l’obiettivo di contribuire a contenere il fenomeno attraverso un’azione capillare di informazione, sensibilizzazione e presenza sul territorio.

“Non vogliamo attendere che questi episodi diventino un’emergenza – prosegue l’assessora Mimma Calabrò -. L’obiettivo è intervenire prima, costruendo consapevolezza e offrendo strumenti concreti di prevenzione. La presenza delle Unità Mobili Notturne rappresenta un presidio fondamentale nei luoghi della movida: gli operatori incontrano le persone, ascoltano, informano e orientano, contribuendo a rendere gli spazi del divertimento più sicuri e inclusivi. La tutela della salute passa anche dalla capacità delle istituzioni di essere presenti nei luoghi in cui i bisogni emergono”.

La prevenzione sta alla base del contrasto

La campagna si inserisce all’interno del più ampio sistema di servizi previsto dal progetto Fuori dal Giro, che comprende il Drop-In diurno, già operativo, dove è possibile accedere gratuitamente a servizi di accoglienza, igiene personale, ristoro, orientamento e accompagnamento ai servizi sociosanitari. Nelle prossime settimane sarà inoltre attivato anche il Drop-In notturno, uno spazio dedicato all’accoglienza nelle ore serali e notturne per offrire protezione, ascolto e un primo aggancio con la rete dei servizi alle persone che vivono situazioni di particolare vulnerabilità.

Con questa iniziativa il Comune di Palermo conferma il proprio impegno nel rafforzare le politiche di prevenzione, riduzione del danno e inclusione sociale, promuovendo interventi di prossimità che mettono al centro la salute, la sicurezza e la dignità delle persone.