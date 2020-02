numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

L’anticipo di primavera che abbiamo vissuto negli ultimi giorni è già un ricordo.

Tornano a scendere le temperature e le nuvole si addensano nel cielo.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’allerta gialla in alcune province della Sicilia, per la giornata di oggi fino alla mezzanotte. Nella fattispecie, è la Sicilia nord-orientale ad essere a rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Già a partire dalla notte appena trascorsa infatti, un’ondata di freddo dai Balcani si è abbattuta sull’Italia, non risparmiando la Sicilia.

Le previsioni non escludono temporali nel corso della giornata. Inoltre, come nel resto d’Italia, anche in Sicilia si sono abbassate bruscamente le temperature, con nevicate anche sui 600-800 metri.

In particolare, previste nevicate nelle zone interne e sulle alture, tra Enna, Caltanissetta e Catania, versante Etna.

La ‘primavera invernale’ si è conclusa la notte scorsa anche nel Siracusano. Le raffiche di vento hanno anticipato l’arrivo del gelo, con il crollo delle temperature soprattutto nei Comuni della zona montana.

La colonnina del mercurio è scesa, arrivando a toccare lo zero a Buccheri, dove la neve ha imbiancato strade e tetti delle case. A Palazzolo, la temperatura è intorno ai 3 gradi e sono comparsi alcuni fiocchi di neve così come a Ferla.

Forti raffiche di vento si sono manifestate in diverse province dell’Isola.

Paura a Palermo in via Antonio Crescenzio dove un palo dell’illuminazione pubblica è caduto. Due auto sono state danneggiate.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa di tettoie pericolanti, alberi e cartelloni pubblicitari divelti.