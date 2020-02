La strana primavera invernale si è conclusa in nottata, almeno nel Siracusano. Le raffiche di vento hanno anticipato l’arrivo del gelo, capace di far crollare le temperature soprattutto nei Comuni della zona montana. In questa parte della provincia di Siracusa, la colonnina del mercurio è scesa, arrivando a toccare lo zero a Buccheri. Qui si sono verificati le nevicate che hanno imbiancato strade e tetti delle case, per cui l’amministrazione comunale ha predicato prudenza ai propri cittadini soprattutto negli spostamenti in macchina e con altri mezzi. A Palazzolo, la temperatura è intorno ai 3 gradi e sono comparsi alcuni fiocchi di neve cosi come a Ferla.

Temperature in picchiata anche a Siracusa dove ci sono delle raffiche di vento ma al momento non ci sono danni.