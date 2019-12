La perturbazione di aria fredda che imperversa nella Sicilia sudorientale si è abbattuta con grande forza nel Siracusano.

Sono i Comuni montani quelli maggiormente sferzati dal freddo dove la colonnina del mercurio è scesa al di sotto dello zero.

A Buccheri è comparsa la neve che ha imbiancato le strade ed i tetti delle abitazioni. I bambini ne hanno approfittato per giocare realizzando anche dei pupazzi di neve. In tanti, però, hanno preferito restarsene a casa, al calduccio per evitare brutte sorprese.

Nella morsa del gelo anche Ferla, i cui residenti hanno preferito trascorrere la mattinata al riparo dal freddo, destinato ad aumentare nelle prossime ore.

Nevischio a Palazzolo, importante centro montano del Siracusano già provato nelle settimane scorse dalle piogge che hanno creato frane e smottamenti sulle strade di collegamento con gli altri Comuni.

Freddo anche nel capoluogo e nel resto del Siracusano ma qui non si sono registate situazioni di pericolo. C’è, però, apprensione per i tanti senzatetto che vivono nel capoluogo in abitazioni di fortuna o anche all’aperto come nelle grotte della Balza di Acradina.