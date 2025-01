Terzo giorno consecutivo di allerta Meteo per la giornata di mercoledì 15 gennaio. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 15 gennaio. Nella giornata di domani, per il territorio palermitano è prevista allerta gialla. Il rischio “giallo” per i temporali si estende a tutta la Regione ma nelle aree dell’Agrigentino e del Mazarese la situazione dovrebbe migliorare nella giornata di domani

Ieri allagamenti, oggi danni e crolli

Intanto nella giornata di oggi, martedì 14 gennaio, si sono registrati danni e disagi provocati dalla pioggia che negli ultimi giorni caratterizza il tempo a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi nel capoluogo e in provincia.

Alberi pericolanti sono stati messi in sicurezza nella zona di Partanna Mondello, altri nella zona di San Martino delle Scale e uno a Campofelice di Roccella. Diversi i cartelloni pubblicitari a rischio crollo anche in via Pitrè e lungo la circonvallazione, in direzione dell’autostrada Palermo-Catania.

Interventi anche a Termini Imerese, Borgetto e Partinico, dove alcuni pali della luce rischiavano di finire sull’asfalto. I pompieri sono intervenuti anche nella zona del porto di Palermo in via dell’Arsenale per la caduta per la caduta di alcuni calcinacci che si sono staccati da una palazzina. Anche in questo caso la zona è stata messa in sicurezza.

Il crollo di massi dalla montagna

La protezione civile comunale ha eseguito i rilievi nella zona di Monte Cuccio dove ieri un masso è caduto danneggiando un magazzino in via Capaci nel quartiere Borgo Nuovo. I tecnici hanno presentato una relazione al servizio dissesto idrogeologico della Regione Siciliana.

Scuole chiuse nel Siracusa, stop anche a parchi e aree alberate

I sindaci di Floridia e di Francofonte, nel Siracusano, hanno deciso in mattinata di chiudere le scuole in conseguenza del peggioramento delle condizioni meteo. Nella serata di ieri solo i primi cittadini di Portopalo di Capo Passero, Pachino e Avola, i Comuni maggiormente colpiti dalla pioggia, capace di causare allagamenti nelle strade ed in alcuni edifici, tra cui quelli scolastici, avevano firmato le ordinanze per sospendere le lezioni a scuola.

Fortissime le raffiche di vento che dovrebbe proseguire anche domani. Chiusi i parchi per rischio caduta rami e perfino i cimiteri alberati