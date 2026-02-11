Cosa prevede l'ordinanza del sindaco Lagalla

L’Allerta Meteo Palermo per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026, produce effetti concreti su servizi, scuole e aree pubbliche. Dopo l’avviso della Protezione civile siciliana e l’ordinanza sindacale, scattano chiusure estese in città: stop alle attività scolastiche, ai luoghi verdi e agli impianti sportivi all’aperto. Si aggiunge anche la decisione della Fondazione Camposanto di Santo Spirito di chiudere uffici e area cimiteriale di Sant’Orsola. Il motivo è preciso: vento molto forte atteso su Palermo, con raffiche che possono superare i 95 chilometri orari.

Allerta meteo Palermo: cosa prevede l’ordinanza del sindaco

Per l’allerta meteo palermo, il sindaco ha firmato un’ordinanza valida per l’intera giornata del 12 febbraio che dispone la chiusura di:

scuole di ogni ordine e grado;

ville e giardini pubblici;

impianti sportivi all’aperto;

parchi gioco;

cimiteri.

La misura è di natura precauzionale e nasce dai bollettini meteo che indicano raffiche di vento molto intense. Il provvedimento arriva anche in presenza di allerta gialla, ma con previsione di fenomeni capaci di creare pericoli immediati in ambito urbano.

Il primo cittadino chiarisce la linea adottata: “Pur in presenza di un’allerta gialla, i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione”.

Il Comune conferma il monitoraggio continuo dell’evoluzione meteo in raccordo con la Protezione civile.

Chiusura straordinaria di S. Orsola e degli uffici di Corso Finocchiaro Aprile

Dentro questo quadro di allerta meteo a Palermo rientra anche il provvedimento della Fondazione Camposanto di Santo Spirito, che dispone:

chiusura degli uffici di Corso Finocchiaro Aprile;

chiusura dell’area cimiteriale di Sant’Orsola.

Per Sant’Orsola, la chiusura è totale: non sarà consentito l’accesso ai visitatori e non saranno effettuate operazioni cimiteriali.

Vento estremo: il vero fattore di rischio per la città

Quest’allerta meteo in Sicilia non è centrata su accumuli di pioggia eccezionali ma su un elemento spesso sottovalutato: il vento. Raffiche oltre i 95 km/h in ambito urbano significano:

possibile caduta di rami e alberi;

distacco di cartelloni e strutture leggere;

pericolo su balconi e impalcature;

rischio per pedoni e motocicli;

criticità nelle aree cimiteriali e nei parchi.

La chiusura preventiva di scuole, cimiteri e spazi aperti segue una logica operativa: ridurre l’esposizione diretta della popolazione nelle ore più critiche.

Cosa devono fare i cittadini durante l’allerta

Le indicazioni pratiche sono chiare:

evitare spostamenti non necessari;

non sostare sotto alberi, cornicioni, balconi e ponteggi;

mettere in sicurezza oggetti su terrazzi e balconi;

limitare l’uso di scooter e biciclette;

prestare attenzione alla guida su viali alberati;

rispettare le chiusure di parchi e cimiteri.

FAQ – Allerta meteo Palermo

Le scuole a Palermo sono chiuse?

Sì, tutte le scuole di ogni ordine e grado per il 12 febbraio.

I cimiteri sono aperti?

No. Ordinanza di chiusura generale e stop specifico per l’area cimiteriale di Sant’Orsola.

Si può entrare a Sant’Orsola?

No, vietato l’accesso ai visitatori e sospese le operazioni cimiteriali.

Perché chiusure con allerta gialla?

Per la previsione di vento molto intenso con raffiche oltre 95 km/h.