Non solo pioggia: il vero rischio è il vento

La nuova allerta meteo Sicilia entra nel vivo con un quadro di rischio differenziato ma serio su tutta l’Isola. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino valido per l’intera giornata di domani (12 febbraio, dalle 00:00 alle 24:00), con livello arancione sui settori tirrenici della provincia di Messina e giallo sul resto del territorio. A Palermo, intanto, il sindaco ha disposto la chiusura precauzionale delle scuole e di numerose strutture pubbliche all’aperto.

Il fattore dominante non è solo la pioggia: preoccupano soprattutto raffiche di vento molto intense, mareggiate e temporali anche a carattere di rovescio.

Palermo chiude scuole, parchi e cimiteri per vento forte

A Palermo il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. La decisione è stata presa in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla indicato nel bollettino generale.

Secondo le previsioni meteo, sono attese raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari. La scelta dell’amministrazione punta a ridurre al minimo gli spostamenti e i rischi connessi alla caduta di rami, oggetti e strutture leggere esposte. Il Comune continuerà il monitoraggio in raccordo costante con la Protezione civile.

Allerta arancione sul Tirreno messinese

Il nodo più critico della allerta meteo Sicilia riguarda il versante tirrenico della provincia di Messina, dove scatta il livello arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Le condizioni previste includono:

venti occidentali da burrasca a burrasca forte

raffiche fino a tempesta

mareggiate lungo le coste esposte

precipitazioni da sparse a diffuse

rovesci e temporali, soprattutto nei settori tirrenici

Qui i quantitativi di pioggia potranno risultare moderati e localmente elevati, con possibili effetti al suolo su versanti fragili e aree già sensibili al rischio idrogeologico.

Resto dell’Isola in allerta gialla

Sul resto della regione l’allerta meteo Sicilia resta di livello giallo, ma il quadro non è affatto trascurabile. Il bollettino parla di:

temporali su gran parte del territorio regionale

piogge da isolate a sparse

rovesci anche a carattere temporalesco

quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati

venti forti occidentali diffusi

mari agitati o molto agitati sulle coste esposte

Particolare attenzione va posta nelle aree settentrionali e nord-orientali, dove i fenomeni potranno risultare più insistenti.

Non solo pioggia: il vero rischio è il vento

Questa allerta meteo Sicilia si distingue per un elemento chiave: il vento estremo. Raffiche da burrasca forte fino a tempesta cambiano completamente lo scenario operativo. Non si tratta solo di ombrelli e impermeabili, ma di:

possibili cadute di alberi e rami;

distacchi di cartelloni e strutture leggere;

pericoli per la circolazione stradale;

difficoltà nei collegamenti marittimi;

rischio lungo i litorali esposti.

Il vento, in combinazione con suolo bagnato e temporali, aumenta la probabilità di danni puntuali e disagi rapidi.

Consigli operativi per la popolazione

In presenza di allerta meteo Sicilia con vento forte e temporali, le buone pratiche fanno la differenza. Indicazioni concrete:

Evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo;

Non sostare sotto alberi, pali, impalcature, balconi e cartelloni;

Mettere in sicurezza vasi, oggetti e arredi su balconi e terrazze;

Limitare l’uso di veicoli a due ruote;

Prestare massima attenzione alla guida su ponti e tratti esposti;

Tenersi lontani da coste, moli e scogliere durante le mareggiate;

Non attraversare sottopassi o strade allagate;

Seguire solo aggiornamenti ufficiali di Protezione civile e Comuni

Con vento e temporali, il pericolo non sempre si vede arrivare. Prepararsi prima resta la misura più efficace.