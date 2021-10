Attivatati i centri operativi nei comuni dell'Isola

Scattato il piano della protezione civile regionale in vista delle intense precipitazioni previste per oggi soprattutto nella Sicilia orientale. Il piano scatta oggi ma resta in vigore per i prossimi giorni. La protezione civile ha diramato un nuovo aggiornamento. In Sicilia l’allerta è arancione tranne per una zona gialla tra la costa tirrenica tra la provincia di Palermo e Messina.

Sono previste piogge intense e abbondanti, possibili grandinate, venti forti di burrasca e intense mareggiate sulle coste esposte. I Comuni più a rischio hanno aperto i centro operativi comunali.

Tutti i volontari della protezione civile sono in pre-allarme e hanno iniziato in queste ore a monitorare i punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate.

I residenti dei comuni sono stati informati e invitati a restare a casa ed uscire se strettamente necessario.

Continua il maltempo in Sicilia, soprattutto nella zona orientale dove è anche indicata per la giornata di domenica 24 ottobre un’allerta arancione. Per lunedì 25 ottobre, la situazione non dovrebbe differire di molto con la parte orientale dell’isola ancora interessata da forte instabilità con possibili precipitazioni anche di carattere temporalesco.

Domenica 24 ottobre

La giornata di domenica 24 ottobre vedrà un contesto atmosferico, ancora, generalmente nuvoloso. Lo si legge su Weathersicily.it. Rovesci sparsi potrebbero verificarsi tra catanese e siracusano, localmente anche sul palermitano tirrenico. Al pomeriggio peggiora sul comparto occidentale, con piogge e temporali sparsi. Ancora probabili piogge sul palermitano tirrenico e tra catanese-siracusano ionico.

In serata possibile intensificazione dei fenomeni sul versante orientale, con piogge persistenti tra siracusano, catanese e messinese ionico. Instabile anche sul ragusano orientale. Possibili sconfinamenti sulle zone interne delle medesime province e sull’ennese orientale.

Ancora possibile instabilità sul palermitano tirrenico e, possibilmente, sul comparto centro-occidentale. Intense precipitazioni attese sulle isole minori meridionali.

Mari da mossi ad agitati. Venti moderati in alcune province; forti nel Ragusano, Ennese e Messinese; molto forti nel Catanese e Siracusano.

Temperature in lieve discesa

Temperature in lieve discesa. In alcune province i valori saranno ancora ben al di sopra della media. Si andrà dai 17 ai 27 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 22 a Catania, 17 ad Enna, 25 a Messina, 24 a Palermo, 19 a Ragusa, 24 a Siracusa, 27 a Trapani.

Allerta arancione in Sicilia orientale

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 21296. Si legge “Dal primo mattino del 24.10.21, per 24-36h, venti di burrasca con raffiche di burrasca forte, dai quadranti est. Intense mareggiate lungo le coste esposte”.

Condizioni Meteo in peggioramento. Per domani in particolare si prevedono “Precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di temporale, sulle zone Nord Est, con quantitativi cumulati elevati, fino a puntualmente molto elevati sulle zone ioniche settentrionali, specie nella seconda parte della giornata; sparse, a carattere di temporale, sulle zone Sud Est, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a carattere di temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

In sei province è prevista l’allerta arancione. Si tratta di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. In queste zone previsti i disagi maggiori.

Palermo, Trapani e Agrigento rimangono con allerta gialla.