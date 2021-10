il lavoro dei pompieri

Il maltempo non ha dato tregua a Siracusa nemmeno in nottata ed è stato necessario l’arrivo di mezzi e personale dei vigili del fuoco degli altri distaccamenti della provincia. Sono giunte in città le squadre da Augusta e Palazzolo, oltre ai volontari di Pachino.

Locali allagati e auto in panne

“Il lavoro dei vigili del fuoco di Siracusa è proseguito tutta la notte a causa delle incessanti piogge che hanno interessato il capoluogo. Le attività di soccorso hanno riguardato principalmente auto in panne bloccate in tratti di strada sommersi e svuotamento di locali completamente allagati” fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa.

Sopralluoghi in via Calabria

La città stamane si è svegliata con un pallido sole, questo consentirà ai tecnici di compiere un sopralluogo nelle palazzine in via Calabra, nella zona nord della città, circondate dall’acqua, al punto che 5 famiglie sono state fatte evacuare. Poco distante, la pioggia ha causato il crollo di un muro di un edificio e le macerie hanno invaso una vasta porzione di strada, danneggiando le auto in sosta.

Morto per infarto

E’ morto, probabilmente per infarto un uomo di 75 anni, che viveva nel quartiere della Borgata, a ridosso di piazza Santa Lucia. Forse, lo spavento per il violento nubifragio, che ha allagato una vasta porzione di strada dove c’è la sua abitazione, gli ha causato un malore capace di spezzargli la vita. Ad accorgersi di lui gli agenti di polizia che erano intervenuti insieme ai pompieri per prestare soccorso ai residenti.

Una persona rimasta folgorata

Un uomo, anch’esso residente alla Borgata, è rimasto folgorato mentre era in corso il nubifragio. Non è escluso che la scarica elettrica possa essere stata causata dalla pioggia ed a dare l’allarme è stato il fratello. La vittima è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.