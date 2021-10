Il bollettino della protezione civile regionale

Allerta gialla in Sicilia anche per domani 23 ottobre

Oggi disagi nel Siracusano, domani attenzione si sposta nella zona occidentale dell’isola

Previste precipitazioni e temporali, con venti tendenti al forti

Piogge e temporali: continua il maltempo in Sicilia ed in alcune zone sarà anche allerta gialla. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16. di oggi alle 24 di domani 23 ottobre.

Precipitazioni, venti tendenti a forti

In particolare, si legge nell’avviso 21295, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Venti tendenti a forti orientali sui settori meridionali, con rinforzi di burrasca dalla sera. Tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia”.

L’allerta gialla è indicata per la giornata di oggi nel Messinese, Catanese, Siracusano, Ragusano ed Ennese. Per domani, invece, l’attenzione si sposterà nel Trapanese ed Agrigentino.

Allagamenti e disagi nel Siracusano

Il maltempo che si è abbattuto a Siracusa ha causato numerosi allagamenti in città. Le strade maggiormente invase dall’acqua sono state quelle nel rione del Villaggio Miano, in viale Paolo Orsi, l’ingresso del capoluogo dove sono saltati dei tombini, e nella zona di via Malta, ai piedi di Ortigia, il centro storico.

In particolare, in via Bengasi, l’acqua ha superato il livello delle portiere delle auto ed un conducente di una macchina, temendo di rimanere intrappolato, è salito sul cofano del veicolo. “Non posso tornare a casa, sono qui chiusa nella mia auto” riferisce una donna che si trova proprio nell’area di via Malta. Problemi anche in via Tisia e viale Teocrito, all’altezza del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Nella zona compresa tra via Lazio e via Calabria, nel quartiere di Grottasanta, la pioggia ha causato il crollo di un muro. I resti sono finiti sulla strada, spinti dalla forza dell’acqua al punto da creare danni alle auto parcheggiate lungo questo percorso. Sono al lavoro il personale della protezione civile di Siracusa.

Il quadro meteo

L’imminente fine settimana vedrà scivolare la perturbazione atlantica sull’alta Algeria, favorendo la risalita di un vortice ciclonico dalla Libia. Esso, entro la giornata di domenica 24 ottobre 2021, tenderà a situarsi sul Canale di Sicilia, intensificandosi ulteriormente e divenendo, possibilmente, una depressione subtropicale. Ancora incerto il suo movimento e il proprio potenziale nei giorni a seguire: diversi centri meteorologici non riescono ancora ad oggi a valutare l’approfondimento del ciclone e i conseguenti risvolti sulla nostra regione. La fase perturbata, in ogni caso, inizierà domenica.

I settori maggiormente esposti in questa prima fase instabile saranno quelli ionici, esposti al flusso umido di Grecale e, potenzialmente, il settore occidentale (specie palermitano tirrenico). Il ciclone libico, difatti, oltre al maltempo richiamerà intensa ventilazione orientale, innescando già domenica intense mareggiate, specie sui bacini ionici, ove si attendono onde alte fino a 4 metri.

Per il 23 ottobre

La giornata di sabato 23 ottobre 2021 vedrà un contesto atmosferico nuvoloso, tendente a divenire molto nuvoloso dal pomeriggio, quando qualche piovasco potrebbe avere luogo sul comparto settentrionale della regione. In serata possibili piogge sparse, di debole entità, anche ad oriente.

Venti da deboli a moderati entro sera da est-nord/est. Mari mossi, poco mosso il Tirreno. Temperature in calo sul versante tirrenico, stazionarie altrove.