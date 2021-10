Possibili disagi nel Palermitano, Catanese, Messinese ed Ennese

Dopo una breve tregua tornano le piogge e con esse l’allerta gialla in alcune zone della Sicilia. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi, alle 24 di domani, 17 ottobre.

Per la restante parte della giornata odierna è previsto su Palermo un livello di allerta gialla, con precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia settentrionale, occidentale e nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale”.

Allerta gialla indicata in quattro province

L’avviso numero 21289, indica allerta gialla non solo nel capoluogo siciliano ma anche nel Messinese, Catanese ed Ennese. In queste zone potrebbero esserci disagi come lo è stato alcuni giorni fa.

Il quadro meteo

Permangono condizioni d’instabilità tra Sicilia orientale e bassa Calabria con rovesci e qualche temporale, specie durante le ore pomeridiane. Altrove cielo parzialmente nuvoloso senza fenomeni di rilievo. Temperature pressochè stazionarie. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Piogge diffuse fin dalle prime ore del 17 ottobre in molte zone dell’isola. Situazione poi migliora nel Palermitano ma i piovaschi proseguono nel Trapanese, Agrigentino ed Ennese. Clima variabile nel pomeriggio con un ritorno delle precipitazioni nel Palermitano, Messinese, Catanese ed Ennese.

In serata, infine, previsto un miglioramento nel settore occidentale dell’isola mentre proseguono le precipitazioni sul settore orientale ed in particolar modo nelle zone del Messinese, Catanese, Siracusano e Ragusano.