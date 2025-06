E’ allarme ondata di calore a partire da mezzanotte e per le successive 24 ore in Sicilia. La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.110 per rischio incendi e ondate di calore, valido proprio dalle 0.00 del 12 giugno e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo è previsto, per le giornate di domani e dopodomani, un rischio di ondate di calore al livello 1 (colore giallo), con temperature massime percepite di 33 gradi centigradi. Livello di preallerta e pericolosità bassa per quanto riguarda il rischio incendi.

Due giorni di caldo torrido

Si attendono, comunque, due giorni di caldo torrido con tutte le conseguenze del caso. Il caldo, infatti, quest’anno è arrivato improvviso e perfino in anticipo, almeno a questi livelli, ed ha già causato eventi di ogni sorta.

Già i primi incendi

Già nei giorni scorsi si sono registrati i primi incendi. Con il gran caldo di queste ore diversi gli roghi divampati domenica nel Palermitano. Vigili del fuoco e forestale sono stati impegnati nella zona di Partinico in contrada Bosco Falconeria e San Carlo.

Altri incendi a San Giuseppe Jato in contrada Perciata e a Monreale nella zona dell’Acqua Park. Fiamme anche a Balestrate nella zona dell’autostrada, a Misilmeri e Monte Grifone.

Black out notturni in città

Con il caldo sono tornati anche i blackout notturni a Palermo. Decine di residenti nel centro sono stati svegliati dalle sirene degli allarmi degli appartamenti dove si è verificata l’interruzione di energia elettrica nella notte fra sabato e domenica e in quella fra martedì e mercoledì.

Le zone interessate sono state quelle di Cruillas-La Malfa interessando anche una parte di viale Strasburgo, via Marchese di Villabianca, via Sampolo e un tratto di via Libertà nella zona del Don Bosco. Disagi anche nel quartiere Uditore, in via Galilei e alla periferia est del capoluogo, tra Santa Maria di Gesù e Brancaccio. I tecnici dell’Enel sono intervenuti per ripristinare il servizio. La scorsa settimana interruzioni si erano verificati nella zona di viale Strasburgo.

Ieri un cavallo stramazzato al suolo

Nella giornata di ieri, infime, un cavallo è stramazzato al suolo in piazza Verdi forse a causa proprio del caldo