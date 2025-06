E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri. Probabilmente a causa del grande caldo un cavallo adibito al traino di una carrozza è letteralmente stramazzato al suolo sotto gli occhi increduli di numerosi turisti e di tanti palermitani.

L’episodio è avvenuto in piazza Verdi, praticamente di fronte il teatro Massimo nel cuore della città. Cittadini di passaggio hanno scattato una fotografia che è presto divenuta virale sui social e sul posto è arrivato anche il deputato regionale Ismaele La Vardera.

Serve un nuovo provvedimento di protezione degli animali

Sulla vicenda interviene anche il deputato regionale di maggioranza Marianna Caronia per la quale “L’incidente occorso oggi a Piazza Verdi a Palermo, dove un cavallo è crollato al suolo per il caldo, richiede interventi urgenti per la protezione degli animali”.

Caronia chiede che vengano replicati i provvedimenti già assunti negli anni scorsi “Questo episodio dimostra l’inaccettabile sottomissione del benessere animale a interessi economici e folclore, specie con l’arrivo di un’altra estate rovente”, afferma òla deputata di Noi Moderati che prosegue “La sofferenza non è spettacolo”.

La deputata si rivolge all’Assessore Fabrizio Ferrandelli, riconoscendone la sensibilità sul tema: “Confido nella sua attenzione per adottare misure immediate e più stringenti”.

Per Caronia, occorre applicare “divieti temporanei per le attività con animali nelle ore calde, controlli rigorosi sulle condizioni dei cavalli e sanzioni esemplari per i trasgressori.”

Ma soprattutto, la deputata regionale chiede che si avvii “un percorso verso l’eliminazione del trasporto a trazione animale in ambito urbano”.

Episodi non nuovi

Episodi del genere non sono nuovi a Palermo. Negli ultimi anni ne sono occorsi diversi e l’amministrazione comunale ha sempre reagito con decreti che limitano l’orario di esposizione al sole degli animali mentre già lo scorso anno sono state predisposte aree attrezzate per dissetare e pulire i cavalli ed abbassarne la temperatura corporea nei momenti più difficili della giornata e durante le ondate di calore. Quest’anno, però, le medesime ondate di calore sembrano arrivate in anticipo.