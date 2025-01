Protezione civile ha diramato per domani l’allerta rossa per la Sicilia orientale e arancione per quella occidentale perché si prevedono intense piogge.

Il rischio di piogge intense nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Nel resto dell’isola l’allerta è arancione.

Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento, dice la Protezione civile regionale. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte

n relazione alle recenti dichiarazioni di alcuni Sindaci della provincia di Siracusa riguardo alle allerte diramate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC), appare opportuno puntualizzare quanto segue:

1. Cosa è l’Avviso

L’Avviso Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico viene elaborato dal Centro Funzionale Decentrato – Idro (CFD-Idro) sulla base di:

• previsioni meteorologiche fornite dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile, Roma;

• soglie critiche di pioggia calcolate con metodi statistici;

• analisi delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Obiettivo dell’Avviso è fornire una proiezione dei possibili effetti al suolo causati dalle precipitazioni attese, distinguendo tra:

• Rischio Idrogeologico: fenomeni franosi, allagamenti, esondazioni nei piccoli bacini;

• Rischio Idraulico: fenomeni alluvionali nelle aree dei grandi bacini idrografici;

• Rischio Meteorologico: criticità connesse a venti forti, grandinate, mareggiate, temporali e trombe d’aria.

Come riportato nell’Avviso e nella Circolare 1/2024 pubblicata nella GURS n. 40 del 6 settembre 2024, gli effetti al suolo possono risultare più intensi di quanto previsto.

2. Carattere Probabilistico delle Previsioni

• Le previsioni meteorologiche, e di conseguenza i livelli di allerta (Verde, Giallo, Arancione, Rosso), hanno natura probabilistica.

• In una regione complessa come la Sicilia, le condizioni climatiche e meteorologiche sono influenzate da fattori che non sempre possono essere rappresentati con precisione dai modelli fisico-matematici.

3. Ruolo dei Sindaci e delle Amministrazioni Locali

I Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, devono:

• valutare lo scenario previsto, tenendo conto della vulnerabilità del proprio territorio, delle esperienze pregresse e delle risorse disponibili;

• attivare, se necessario, fasi operative più severe rispetto ai livelli di allerta indicati dall’Avviso.

4. Monitoraggio e Autoprotezione

I dati meteo in tempo reale della rete regionale di protezione civile sono consultabili al seguente link:

https://www.protezionecivilesicilia.it:8443/aegis/map/map2d

Tutti i cittadini sono invitati a monitorare le condizioni meteorologiche per attuare comportamenti di autoprotezione e ridurre l’esposizione a situazioni di rischio.

5. Necessità di Prevenzione Attiva

Considerata l’incertezza intrinseca nelle previsioni meteorologiche, è essenziale affiancare all’attività previsionale una prevenzione attiva sul territorio.

I Comuni sono chiamati a:

• predisporre adeguati piani di protezione civile e procedure di emergenza adattati alle reali condizioni locali;

• effettuare interventi di manutenzione, di rimozione di ostacoli, temporanei divieti di circolazione e uso di infrastrutture e mitigazione delle vulnerabilità.

E’ utile ribadire che i sindaci, in considerazione dello scenario previsto, delle specifiche condizioni dei siti e di vulnerabilità del proprio territorio, della conoscenza di situazioni pregresse, dell’effettivo verificarsi della previsione e delle capacità di risposta complessive della propria struttura di protezione civile, devono valutare l’opportunità di attivare direttamente – o successivamente all’approssimarsi dei fenomeni – fasi operative più severe rispetto a quelle strettamente correlate ai livelli di allerta indicati nell’Avviso-Idro.

In particolare i comuni devono mantenere aggiornati i piani di emergenza che indicano le attività che ciascuno deve fare per ogni grado di allerta (gialla, arancio, rossa) e per tipo (pioggia, vento, sisma, etc.) e i siti a rischio. Ad esempio aree, ponti e sottopassi da vigilare o interdire. In tal modo non vi è incertezza sulle cose da fare.