Il problema più grosso è quello legato agli investimenti

Mentre la protesta degli allevatori e agricoltori siciliani va avanti, con occupazioni pacifiche di Aule consiliari, anche a Roma non si arresta l’azione del senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste. Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, l’incontro nelle sedi di Agea, voluto dai componenti M5S delle commissioni Agricoltura di Camera e Senato. Circa tre ore di colloquio nelle quali il commissario straordinario dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Gabriele Pagliardini, e i vertici del coordinamento, dell’organismo pagatore e del sistema informatico, hanno spiegato il funzionamento della stessa Agenzia e provato a fornire tempistiche sui prossimi pagamenti ad agricoltori e allevatori.

“Ci è stato riferito – afferma Trentacoste – che l’impostazione dei sistemi informatici si avvia a conclusione e che i ritardi dell’anno trascorso sono stati recuperati. Il 30 settembre c.a. dovrebbe concludersi tutta la procedura automatizzata, mentre la parte più complessa resta quella dell’arretrato, dove sarà necessario passare alla fase manuale, non automatizzata”. “Il problema più grosso, secondo le stesse parole del commissario di Agea, – continua il senatore 5Stelle – è quello legato agli investimenti. Dati alla mano, delle oltre 12 mila domande presentate in merito, la Regione ne ha istruite, allo stato attuale, una trentina”.

A supporto di queste pratiche, a breve, da Agea partirà il GSR, il nuovo Gruppo di supporto alle Regioni, una decina di unità che saranno dislocate presso gli uffici della Regione Siciliana, alle quali si aggiunge un’altra unità di collegamento che resterà nelle sedi romane dell’Agenzia. Intanto, i diretti interessati possono seguire passo passo, già adesso, l’avanzamento delle proprie pratiche attraverso l’App di Agea, scaricabile gratuitamente dagli ‘store’, un luogo virtuale nel quale si potrà vedere il proprio fascicolo.

“Con la nostra azione parlamentare, – conclude Trentacoste – intendiamo dare slancio affinché Agea diventi uno strumento sempre più efficace. Bisogna rispondere con urgenza alle esigenze dei nostri agricoltori e allevatori, e alle stesse necessità dettate dallo sviluppo economico e dalla crescita del nostro Paese”.