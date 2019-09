La finale a Cinisi il 14 settembre

Arriva la tappa siciliana per la selezione del concorso di bellezza Miss Europe Continental, che si svolgerà mercoledì 11 settembre nello scenario della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo. È il penultimo appuntamento del concorso regionale, prima della finalissima del prossimo 14 settembre a Cinisi (PA).

Cultura e bellezza tutta al femminile insieme, dunque, in quello che si preannuncia un grandissimo evento per la sua portata e per il coinvolgimento in toto della capitale siciliana. Sarà l’ultima serata di selezione delle aspiranti miss in concorso, con le ragazze già fasciate fin qui che saranno presenti e si proietteranno così al meglio verso l’atto conclusivo di Cinisi.

Un cammino siciliano più che soddisfacente durante la stagione estiva per Miss Europe Continental, una manifestazione ormai riconosciuta in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Anche allo Spasimo, l’immagine delle aspiranti miss sul palco sarà accompagnata dal messaggio sposato durante questa edizione del concorso, ovvero la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. Durante gli eventi di Miss Europe Continental Sicilia, infatti, è stato sempre presente il manifesto “stop violence, against women!”, filo conduttore dell’intera stagione 2019. Un messaggio di grande rilevanza, fortemente voluto dal patron Alberto Cerqua, insieme al direttore esecutivo regionale Gaetano Quagliata.

Durante la serata ci sarà spazio per le esibizioni del gruppo di ballo “Belle Epoque”, proprio di Palermo, che indosseranno gli abiti dell’800.