domenica 2 giugno, alle ore 21.15

Giunge alla sua trentesima edizione la rassegna “Palermo Musica Antica 2019” che propone ogni anno i volti nuovi della Musica Antica. Quest’anno l’importante manifestazione musicale, organizzata dall’Associazione Orchestra Barocca Siciliana, propone al pubblico palermitano il giovane flautista “traversiere” Luca Enrico.

La rassegna è in programma domani, domenica 2 giugno, alle ore 21.15 all’interno dell’Oratorio di Santa Maria del Pilere di piazzetta Angelini.

Nato a Modica, ha compiuto gli studi accademici di flauto traverso a Catania sotto la guida di Elena Favaron per poi perfezionarsi con lo strumento moderno e con quello antico, strumentista dalle basi solidissime, Luca Enrico mostra una speciale sensibilità nell’esaltare le caratteristiche peculiari degli strumenti d’epoca. Si cimenta in un impegnativo programma che comprende la Sonata BWV 1030 di Bach padre e altre significative composizioni di Haendel, Telemann e Quantz. A dialogare col flauto (e solista in brani di C.Ph.E. e W.F. Bach) siederà al clavicembalo Luca Ambrosio, noto al nostro pubblico per la sua partecipazione a diversi prestigiosi progetti dell’Orchestra Barocca Siciliana.