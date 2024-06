Ad Altavilla Milicia, comune alle porte di Palermo, non ci sono banche. C’è solo l’ufficio postale. Da un anno i residenti si lamentano perché hanno un Postamat che spesso non funziona, spesso guasto e che non riesce a soddisfare le esigenze della popolazione che aumenta in modo esponenziale durante il periodo estivo.

“E’ una tragedia. Le Poste mi avevano garantito che a febbraio del 2023 lo avrebbero sostituito con uno nuovo – dice il sindaco Pino Virga – ed invece è rimasto sempre lo stesso che spesso non funziona e spesso non funziona. Abbiamo più volte chiesto un intervento ma senza alcuna risposta”.

Per i residenti una vera iattura visto che sono costretti soprattutto nei fine settimana sono costretti a raggiungere i paesi vicini per prelevare.

“Chi ha la macchina riesca ad andare spendendo soldi di benzina a prelevare a Casteldaccia o Trabia – dice una residente davanti al Postamat rimasta senza soldi – Penso ai tanti anziani del paese che hanno il conto alla Posta e restano senza soldi. Siamo cittadini di serie B. Possibile che non possiamo avere un servizio efficiente”.