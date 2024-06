Quasi ventimila euro di multa ai locali della movida a Palermo nella zona di via Spinuzza, piazza Olivella e via Matera. Otto i pub e locali controllati dagli agenti di polizia, dai carabinieri, guardia di finanza, e personale dell’Asp. Cinque sono stati sanzionati. In una pizzeria di via Spinuzza è stato accertata l’assenza della Scia, occupazione con tavolini di ampia e non prevista porzione di suolo pubblico, riscontrata non conformità, carenze igienico sanitarie e mancato aggiornamento del manuale Haccp.

Musica senza autorizzazione

Sempre in via Spinuzza in un altro locale è stata contestata la realizzazione di piccolo intrattenimento musicale senza autorizzazione, l’occupazione di suolo pubblico e l’alta emissione acustica all’esterno del locale. Oltre alle sanzioni amministrative è scattato in questo caso il sequestro temporaneo di mixer e casse acustiche. Ai titolari di altri due locali di zona è stata, invece, contestata la mancata verifica periodica del registratore di cassa. Al titolare di un pub nei pressi di piazza Fonderia è stata contestata l’occupazione di suolo pubblico, mancata conformità al regolamento Dehors, violazione del manuale di autocontrollo Haccp e presenza di un ambiente cucina non contemplato nella richiesta di registrazione Scia.

Controlli sulle strade

Complessivamente, soltanto nel corso dei servizi svolti in centro a Palermo, sono state identificate 189 persone e controllati 39 mezzi. Parallelamente all’attività ispettiva nella zona del centro città, la Polizia di Stato ha provveduto a presidiare capillarmente anche la borgata marinara di Sferracavallo, presa d’assalto con i primi caldi da bagnanti e turisti. Attraverso posti di controllo e passaggi lungo le arterie più frequentate, nel corso dell’ultima settimana, sono state identificate 121 persone, e controllati 87 mezzi, effettuate 21 contestazioni al codice della Strada, ritirate 3 carte di circolazione ed effettuato il fermo amministrativo di un mezzo.

Analogamente, sempre a cura della Polizia di Stato, si è proceduto in provincia, lungo le strade di Bagheria e S.Flavia. In quest’ultimo caso sono state identificate 118 persone, controllati 64 veicoli, elevate 8 contestazioni al Codice della Strada, effettuati 2 sequestri amministrativi ed un fermo di autoveicolo. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

