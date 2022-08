Il mezzo è andato a fuoco nei pressi dello svincolo di Altofonte

Scoppi e boati questa mattina sulla Palermo Sciacca dove un’auto in marcia è andata a fuoco. Il grande caldo di queste ore sulla provincia Palermitana sta mettendo a dura prova non solo i boschi ma anche i veicoli in marcia che rischiano il pericoloso surriscaldamento del vano motore. Ed è quello che probabilmente è accaduto sullo scorrimento veloce, dove una macchina che si trovava sulla corsia di marcia regolare in direzione Sciacca all’improvviso ha preso fuoco.

La fumata nera e la fuga

Il conducente, notando la fumata venire fuori dal vano motore, ha avuto appena il tempo di accostare sulla corsia di emergenza e catapultarsi fuori dall’abitacolo. A quel punto le fiamme si sono alzate altissime, provocando un’enorme fumata nera che ha investito tutta l’aria circostante. La colonna di fumo era visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Lanciato l’allarme

Ad essere stato lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco. L’auto però è stata avvolta dalle fiamme in pochi istanti ed è andata parzialmente distrutta. Le lingue di fuoco hanno finito per espandersi anche nella vicina vegetazione secca che si trova ai bordi della strada.

Nel maggio scorso auto a fuoco a Palermo

Nel maggio scorso un’auto si è incendiata in strada in pieno giorno. A evitare il peggio l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti nella zona di via Tintoretto, nei pressi di in via Leonardo da Vinci, poco prima dell’ingresso in viale Regione Siciliana a Palermo. Secondo quanto ricostruito dai pompieri, l’auto stava dirigendosi verso la circonvallazione quando si è fermata all’improvviso, con il fumo che usciva dal cofano motore. Chi era alla guida è sceso immediatamente e chiamato i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito ma ovviamente la circolazione nella zona è andata in tilt per circa un’ora. Mentre prendeva a fuoco l’auto altre tre sono state danneggiate.