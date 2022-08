Per venerdì 19 agosto, scendono le temperature

L’alta pressione africana raggiunge il suo apice in Sicilia determinando così un’alta giornata all’insegna di tempo stabile con cieli sereni o velati e soprattutto gran caldo. Per la giornata di giovedì 18 agosto, venti deboli dai quadranti sud-orientali. Ionio e Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso. Massime in ulteriore aumento con picchi di 41-43°C nell’isola.

Bollino rosso

Afa da bollino rosso a Palermo dove sono previsti 39 gradi di temperatura massima percepita ed anche a Catania dove saranno addirittura 41 i gradi percepiti. A Messina, invece, i gradi percepiti saranno 37.

Temperature altissime

Altissime le temperature in Sicilia. Oltre i 40 gradi e con minime di 34 gradi a Palermo, 29 a Trapani. Valori massimi previsti oscilleranno tra i 33 ed i 43 gradi.

Previsti 37 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 39 a Catania, 34 ad Enna, 33 a Messina, 43 a Palermo, 37 a Ragusa, 35 a Siracusa, 41 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Perturbazione atlantica carica di temporali forti in movimento da ovest verso est. Attesi nubifragi e grandinate. Calo termico.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto soleggiata, nel pomeriggio temporali andranno a interessare la Toscana, cielo a tratti nuvoloso altrove.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e temperature davvero bollenti. Valori termici diurni superiori anche ai 41°C.

Per venerdì 19 agosto, scendono le temperature

Un vortice ciclonico sull’Europa nord-occidentale si sta dirigendo verso sud-est apportando un peggioramento del tempo con nuvolosità in aumento e locali piovaschi o temporali dapprima sulla Campania e poi sulla Calabria tirrenica. Temperature in diminuzione. Venti moderati da SO, rotazione a Ponente sul Tirreno. Ionio e Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Nord: Mattinata ancora piovosa su Lombardia e Nordest, migliorerà dal pomeriggio con spazi soleggiati sempre più ampi. Già soleggiato altrove.

Centro: Ultime note instabili con temporali che dalla Toscana si muoveranno verso Umbria, Marche e localmente in provincia di Rieti e Teramo.

Resto del Sud: Giornata più nuvolosa sul basso Tirreno e in Puglia, anche con qualche pioggia, altrove bel tempo.