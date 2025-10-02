Ennesimo incidente grave a Palermo

Paura per le strade di Palermo. Ieri pomeriggio, 1 ottobre, un motociclista di 37 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente lungo viale del Fante, ad Altofonte. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella ad una Honda Cbr quando, all’incrocio con via Fratelli Celano, si è scontrato con una Toyota. L’impatto è stato violento: il centauro è stato balzato dalla moto sbattendo contro l’asfalto.

Trasportato d’urgenza

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure lo hanno trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Ingrassia di Palermo. Illeso l’automobilista coinvolto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento

Un motociclista è morto nella Palermo Agrigento nella zona di Misilmeri. L’incidente è avvenuto lo scorso 27 settembre sulla strada statale 121, nel tratto tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Mare. Nell’impatto sono rimaste coinvolte oltre alla moto, una Honda, due auto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e operatori dell’Anas per i soccorsi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.