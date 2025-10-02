Paura per le strade di Palermo. Ieri pomeriggio, 1 ottobre, un motociclista di 37 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente lungo viale del Fante, ad Altofonte. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella ad una Honda Cbr quando, all’incrocio con via Fratelli Celano, si è scontrato con una Toyota. L’impatto è stato violento: il centauro è stato balzato dalla moto sbattendo contro l’asfalto.
Trasportato d’urgenza
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure lo hanno trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Ingrassia di Palermo. Illeso l’automobilista coinvolto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.
Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento
Un motociclista è morto nella Palermo Agrigento nella zona di Misilmeri. L’incidente è avvenuto lo scorso 27 settembre sulla strada statale 121, nel tratto tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Mare. Nell’impatto sono rimaste coinvolte oltre alla moto, una Honda, due auto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e operatori dell’Anas per i soccorsi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.
Da stabilire le cause che hanno causato il sinistro, avvenuto lungo uno svincolo inaugurato qualche anno fa e nei pressi di una nota sala ricevimenti. La strada è stata chiusa per i rilievi e si sono verificati rallentamenti. La vittima si chiama Salvatore La Barbera di 51 anni di Palermo.
Uomo investito dal tram in corso dei Mille
Un uomo di 62 anni, G.C., è stato investito da un tram in Corso dei Mille a Palermo lo scorso 30 settembre. L’incidente all’altezza di via Ingrassia. A dare l’allarme è stato lo stesso conducente del convoglio, che avrebbe visto il pedone comparire all’improvviso. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Civico. Il tram è rimasto fermo per consentire i rilievi degli agenti dell’Infortunistica, che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica. Durante le operazioni, la circolazione dei tram non è stata interrotta, ma ridotta a un solo binario.
Secondo le prime testimonianze, l’uomo avrebbe attraversato sulle strisce pedonali, ma quando il semaforo era rosso.
