E’ morta in ospedale dopo essere stata investita al Villaggio Santa Rosalia. Marianna Gangi, 38enne nata a Carini ma residente a Palermo è morta la scorsa notte all’Ismett.

La donna era stata investita lo scorso 18 marzo nei pressi di una scuola elementare. Nello scontro aveva riportato traumi alla testa, al fegato e ai polmoni.

Secondo una prima ricostruzione la donna, intorno alle 9.45 di quella mattina, si trovava in via Vincenzo Madonia. Stava attraversando la strada, forse dopo aver gettato un sacchetto di immondizia nel cassonetto. Non è chiaro se la 38enne abbia perso l’equilibro e sia caduta prima di essere investita o se, a prescindere da questo dettaglio, l’automobilista non si sia accorto della presenza del pedone sul ciglio della strada.

A chiamare i soccorritori è stato lo stesso automobilista, un 68enne che si trovava al volante della sua Renault Sceni.

La donnna è stata quindi portata d’urgenza al Civico e dopo le prime cure è stata ricoverata e intubata nel reparto di Rianimazione. Due giorni dopo il trasferimento all’Ismett.

Gli agenti dell’Infortunistica, impegnati con i rilievi, hanno eseguito anche il sequestro del mezzo. Sotto sequestro anche la cartella clinica della 38enne.

Adesso, a meno che le indagini non attribuiscano responsabilità unicamente alla 38enne, l’automobilista rischia un processo per omicidio stradale.