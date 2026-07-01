La decima edizione di AlturEstival, il festival di musica, arti e cultura che coniuga escursionismo consapevole e ricerca artistica in ambiente montano, organizzato dell’associazione culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano per la direzione artistica di Mario Crispi, prosegue il fine settimana del 4 e il 5 luglio e si sposta a Castelbuono con due escursioni musicali e tanta altra musica.





Si inizia sabato alle 16, al bosco Vicaretto, con una escursione musicale affidata a Libero Reina, musicista di Santo Stefano di Quisquina che intreccia strumenti arcaici (ney, armonica, santoor) con sonorità elettroniche per raccontare l’identità mediterranea e le radici arabe della Sicilia. Libero Reina è un cantautore che vive in Sicilia tra i Monti Sicani, accanto al Teatro Andromeda nella sua casetta in legno, che poi è il suo studio. Suona diversi strumenti come chitarra, mandolino, armonica, didgeridoo, pad e synth elettronici ed è un’artista indipendente. Il suo ultimo Album “9 Terre” tocca temi attuali con messaggi positivi, rivolti ad avere uno spirito propositivo verso ciò che ci circonda, in una terra dove restare è più difficile che partire.





Lo stesso giorno, all’Eremo di Liccia, alle 21, sarà in programma anche il concerto di Celia, progetto di Maurizio Curcio (pianoforte, composizione), con Roberta Scacciaferro e Valentina Migliore, che interpreta i testi di Antonio Veneeziano, poeta siciliano del Cinquecento, in chiave etnoworld, e poi Shamal trio in Situazioni sonore, con Enzo Rao Camemi (violino, oud, saz), il clarinettista Giuseppe Viola e Armando Fiore. Il progetto Shamal, che prende il nome dal vento caldo e sabbioso che invade Iraq e Iran e intreccia musiche della tradizione siciliana, nordafricana, balcanica e mediorientale.

Il 5 luglio, al bosco di Castelbuono, alle 11, da Piano Pomo, partirà un’altra escursione musicale che vedrà protagonista il polistrumentista e compositore Giuseppe Viola che dialoga tra musica tradizionale orale e prassi contemporanea. Il suo arsenale musicale comprende sassofoni, clarinetti turchi, kaval e ney.

Luogo: Castelbuono

Tipo evento: Concerto

Ora: 16:00

Artista: Libero Reina

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