Focus della politica sul fenomeno bullismo

“Nell’attesa che siano approfondite le circostanze connesse al tragico evento accaduto ad un alunno della Scuola secondaria di primo grado di Palermo, già da domani mattina gli esperti del servizio psicopedagogico e di ascolto dell’Usr Sicilia si recheranno presso la scuola e avranno il delicato compito di ascoltare, accompagnare e supportare alunni, docenti e famiglie in questo delicato momento”.

È quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio scolastico regionale della Sicilia sulla vicenda dello studente tredicenne che si è tolto la vita, forse perché vittima di bullismo.

Dondi, “Suicidio tredicenne dimostra gravità fenomeno bullismo”

“La notizia del suicidio di un tredicenne a Palermo lascia sgomenti. Il pensiero che un ragazzino sia stato preso di mira, tormentato, bullizzato a tal punto da pensare di non avere vie d’uscita, di non avere alternative al farla finita, ci fa comprendere come davvero sia urgente intervenire per arginare il fenomeno. Siamo consapevoli del fatto che la strada da fare è lunga ma ci auguriamo che la legge sul Bullismo che abbiamo fortemente voluto, riesca a trovare attuazione prima possibile e serva ad arginare il fenomeno”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Daniela Dondi, componente della commissione Giustizia e co-relatrice della pdl sul bullismo.

“La prevenzione, i percorsi psicologici che forniscano a famiglie ed educatori gli strumenti per cogliere e interpretare i primi segnali sono, a nostro avviso, l’arma più potente ed efficace per porre un argine alle condotte pericolose. La procura di Palermo ha deciso di aprire una inchiesta e ci auguriamo che si riesca a fare luce su quanto accaduto. Sono vicina alla famiglia di questo ragazzino e mi strazia l’immaginare il dolore che deve aver provato per arrivare a compiere questo gesto”, conclude Dondi.

Progetto della Lega contro bullismo

“Da mamma e deputato non posso che innanzitutto porgere le mie più sentite condoglianze, anche a nome del partito, alla famiglia del bambino che si è tolto la vita a Palermo, e assicurare il massimo impegno nella lotta a questo fenomeno, che ha assunto dimensioni allarmanti, e che per noi è prioritaria”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega in Sicilia.

“I minori vittima di bullismo, o che hanno subito prepotenze – ricorda Tardino –, sono ben il 54%, e il 31% dei minori è stato vittima di cyberbullismo almeno una volta nella vita. Dati che derivano da diversi studi e indagini. A tal fine come Lega abbiamo già dato vita ad un progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana, che ha istituito una cabina di regia tra l’Ufficio scolastico regionale e l’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale, guidato dall’Assessore Mimmo Turano”.

“Il progetto – spiega la responsabile della Lega in Sicilia – nasce da un emendamento alla legge 27 del 2021, per la lotta al fenomeno, presentato dalla nostra capogruppo all’Ars, Marianna Caronia, che ha previsto uno stanziamento di 500mila euro. Il compito delle istituzioni è quello di creare tutte le condizioni, legislative e di attuazione, affinché si possa assicurare un aiuto concreto e immediato alle vittime e alle loro famiglie, nonché contrastare questi fenomeni con iniziative mirate di prevenzione e informazione, squarciando il velo del silenzio e della vergogna”.

Ronzulli, “Non ignorare disagio giovani”

“Ancora un ragazzo morto suicida per bullismo, ancora una vittima di questa società malata e distratta, che vive con distacco, quasi con indifferenza, il disagio dei nostri giovani. Sono passati 10 anni da quando Carolina Picchio si tolse la vita a causa della crudeltà dei suoi coetanei, diventando, suo malgrado, simbolo di quella che sta diventando una vera e propria piaga, e ancora non si è imparato nulla. E, soprattutto, si è fatto poco per informare, sensibilizzare, portare nelle scuole il messaggio delle istituzioni per far capire ai nostri figli quanto siano importanti il rispetto, l’educazione, la cultura dell’accoglienza, l’osservazione dell’amico, del compagno di banco, per segnalare eventuali sue difficoltà”. Così, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

“E’ vero – prosegue – la pandemia e la crisi economica che ne è seguita, hanno colpito duramente le nostre famiglie, provocando gravi ripercussioni psicologiche sui ragazzi. Ma questo avrebbe dovuto indurre tutti noi ad intervenire in modo molto più profondo. Invece, assistiamo ad un maggior numero di suicidi giovanili, legati a fattori esterni, come il bullismo, o personali, nonché all’aumento preoccupante dei casi di autolesionismo. E, cosa ancor più grave, i nostri giovani parlano dei loro coetanei che si feriscono da soli come di un fatto banale, normale, quasi scontato”.

“Ogni volta che succede qualcosa a un nostro ragazzo, abbiamo fallito. Per il bene dei nostri figli, dobbiamo intervenire, senza perdere più tempo”, conclude la senatrice.

Turano, “Vicino alla famiglia e a comunità scolastica”

“Ho appreso con sgomento la notizia della tragedia che ha colpito l’istituto Vittorio Emanuele Orlando di Palermo, un episodio che interroga profondamente l’intera comunità educante. Esprimo la mia sincera vicinanza alla famiglia del ragazzo scomparso, a tutto il personale scolastico, agli insegnanti e agli studenti. L’Ufficio scolastico regionale ha già attivato gli strumenti necessari per essere accanto alla scuola in questo momento difficile. Confido che le inchieste della magistratura possano fare piena luce su quanto accaduto”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, in merito alla vicenda del giovanissimo studente che si è tolto la vita nel Palermitano.