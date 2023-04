Amap dona uova a piccoli degenti ospedale Di Cristina e alla missione Speranza e Carità

08/04/2023

L’amministratore unico dell’Amap Alessandro Di Martino ed i componenti del consiglio direttivo del Cral Aziendale, Fabio Drago, Mimmo Trapani, Vincenzo Luparello, Nino Cocuzza e Riccardo Scardina hanno donato a Palermo uova di Pasqua e colombe pasquali ai piccoli degenti dell’ospedale dei Bambini.

La delegazione è stata accolta dalla dottoressa Desirèe Farinella responsabile della direzione medica Desirè Farinella, dal direttore del Pronto soccorso pediatrico Domenico Cipolla e dai medici Fabiola Piazza, Giusi Nobile, Maria Rosa Lattuga e Piero Rinaudo. Successivamente la delegazione dell’Amap si è recata nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico diretta da Nino Trizzino e nel Pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia.

Una iniziativa che ha coinvolto sia i degenti del reparto di pediatria che il personale in servizio. Dopo un passaggio nei locali dell’associazione Primavera onlus, che si occupa di servizi di riabilitazione domiciliare, Di Martino e i componenti del Cral hanno visitato la Missione Speranza e Carità, la struttura creata da Biagio Conte, dove sono stati accolti da padre Pino Vitrano, al quale hanno consegnato colombe pasquali artigianali, uova di Pasqua e bevande destinate agli ospiti della Missione.

“Basta poco per regalare un sorriso – ha sottolineato Drago – e riteniamo che sia un dovere non dimenticarlo, a maggior ragione se si parla di bambini e nei giorni in cui diventa ancora più pesante sopportare una condizione di sofferenza. Il Cral Amap continua il suo impegno in questa direzione, grazie anche all’intervento fondamentale dell’azienda e del suo amministratore, che ancora una volta ha dimostrato la grande sensibilità verso i temi sociali”.