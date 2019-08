Una rivoluzione tecnologica per la municipalizzata palermitana

La tecnologia sbarca all’Amat di Palermo. A partire da agosto partirà il servizio che permetterà l’acquisto dei tagliandi delle zone blu anche tramite un’app e a partire da ottobre, tramite lo stesso sistema, si potranno comprare i biglietti per tram e bus.

Una rivoluzione tecnologica per la municipalizzata palermitana che è ancora alle prese con il giallo sul bando di concorso per 100 autisti e con un piano di risanamento che deve essere vagliato dall’amministrazione comunale.

Il provvedimento che prevede l’uso dell’app mira a far aumentare gli incassi dell’Amat ma anche di facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici e degli automobilisti che molto spesso non riescono a trovare luoghi in cui acquistare i tagliandi delle strisce blu.

Il controllo da parte degli ausiliari del traffico avverrà tramite tablet. Immettendo il numero di targa si potrà verificare se la vettura è in regola col pagamento della sosta. Come detto si passerà a digitalizzare anche biglietti e abbonamenti per autobus e tram. “Questo è solo il primo passo verso l’uso massiccio della tecnologia – afferma Michele Cimino, amministratore unico di Amat -. Dopo la sosta passeremo alle app per acquistare i biglietti”.