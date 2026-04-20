Prosegue con la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Sottile “Palermo di chitarra e coltello” (Einaudi) la quinta edizione della rassegna letteraria Amici del libro. L’appuntamento è il 23 aprile alle 18, all’Oratorio di Santa Cita di Palermo. Una rassegna che, fino 21 maggio, organizzata dall’associazione Retablo in sinergia con la Fondazione Riv, per la direzione artistica di Lia Vicari, è ospitata nella suggestiva location dell’oratorio con i suoi meravigliosi stucchi del Serpotta.

Presenterà l’evento Salvo Sottile e dialogheranno con l’autore Pietrangelo Buttafuoco, Giuseppe Cerasa e Giorgio Mulé.





Il giornalista Giuseppe Sottile ha lavorato per ventitre anni a Palermo. Prima all’ex giornale L’Ora di Vittorio Nisticò, per il quale ha condotto numerose inchieste sulla mafia, poi al Giornale di Sicilia, del quale è stato capocronista e vicedirettore. Dopo essere stato caporedattore del Il Giorno e di Studio Aperto è approdato al Foglio di Giuliano Ferrara, dove dirige l’inserto culturale del sabato. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato “Nostra signora della Necessità” (nel 2006).





In “Palermo di chitarra e coltello” Sottile racconta l’educazione sentimentale di un ragazzo degli anni Cinquanta, musicante di paese con gli occhi pieni di sogni. Un’epopea della miseria che dalla provincia siciliana piú profonda arriva nella Palermo delle guerre di mafia, teatro in cui si spegne l’incanto della giovinezza. Crescere nel dopoguerra a Gangi, un paese arroccato su una montagna tra i Nebrodi e le Madonie, significa essere destinato a zappare la terra. Pochi fortunati hanno la possibilità di studiare entrando in seminario e il protagonista di questa storia è uno di loro.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Giuseppe Sottile

Prezzo: 0.00

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