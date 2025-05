Due caratteri apparentemente diversi, ma profondamente complementari. È questo il legame che univa Cristian Abbate, 25 anni, e Leonardo Di Blasi, 21, amici fraterni. Un legame spezzato tragicamente nella notte tra venerdì e sabato, a Partinico, in un drammatico incidente stradale.

La loro amicizia era cresciuta con il tempo, alimentata da una passione comune per le auto sportive e il tuning. Anche quando la vita aveva portato Cristian lontano dalla Sicilia, quel filo che li univa non si era mai spezzato. Alle 3 del mattino la tragedia: la Fiat Grande Punto su cui viaggiavano ha perso aderenza in via Principe Umberto, finendo la corsa contro il portone in ferro di un garage. Un impatto violentissimo che non ha lasciato loro scampo. Le cause sembrano riconducibili a un’andatura elevata e a una possibile perdita di controllo dopo aver urtato un ostacolo a bordo strada.

L’amicizia oltre la distanza

Cristian aveva lasciato la Sicilia per cercare lavoro al Nord, dove faceva il muratore. Leonardo, invece, era rimasto a Partinico, segnato da una perdita devastante: quella del padre, scomparso improvvisamente cinque anni fa mentre era in bici. Da allora, viveva con i nonni, a cui era profondamente legato. Di lui si ricorda la compostezza, la gentilezza e il senso del dovere, qualità non comuni per un ragazzo così giovane.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa di Cristian Abbate e Leonardo Di Blasi, due giovani molto conosciuti e benvoluti da tutta la comunità di Partinico. Una perdita che ha scosso profondamente il paese, lasciando un senso di smarrimento e dolore condiviso.

Anche il sindaco Pietro Rao ha voluto far sentire la propria vicinanza alle famiglie colpite e lanciare un appello accorato rivolto in particolare ai giovani: “Cari concittadini, questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia tutti senza parole. Due giovani vite, quelle di Christian Abate e Leonardo Di Blasi, sono state spezzate troppo presto in un drammatico incidente stradale avvenuto in Via Principe Umberto. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questo immenso dolore. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande, ma vi siamo accanto in questo momento di indicibile sofferenza. Voglio rivolgere anche un messaggio ai nostri giovani: la vita è un dono fragile e prezioso, che va custodito con cura e responsabilità. Ogni scelta, ogni gesto sulla strada può fare la differenza tra la vita e la morte. Vi prego, siate prudenti. Pensate a voi stessi, alle vostre famiglie, ai vostri amici. Nessuno è invincibile, e nessuno merita di dover affrontare un dolore così devastante. Christian e Leonardo resteranno nei cuori di tutti noi. Che il loro ricordo ci guidi verso una maggiore consapevolezza e rispetto per la vita”.