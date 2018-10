Arriva la certificazione del Movimento 5 Stelle a Corleone, il candidato sindaco sarà Maurizio Pascucci, di 54 anni. Il candidato 5 Stelle si definisce “un utopista e sognatore”.

Il candidato del Movimento a Corleone nasce a Poggibonsi, in provincia di Siena, l’8 agosto del 1964. Cresce a Cecina, in provincia di Livorno. Finita la scuola media, prosegue la sua formazione presso il Centro studi Emilio Sereni di Cascina, poi al centro studi di Frattocchie a Roma e infine presso il centro studi Comsomol di Mosca, al termine dei quale consegue la specializzazione in Organizzazione di massa e comunicazione politica per il Partito Comunista Italiano.

Dal 1981 fino al 1985 aderisce alla FGCI partecipando al Movimento Pacifista. Nell’agosto 1981 è presente in Sicilia insieme all’On. Pio La Torre nelle attività di contrasto alla costruzione della base militare NATO di Comiso. Nel 1988 finiti gli studi, partecipa a un corso di formazione della Regione Toscana per funzionari amministrativi pubblici.

Carriera politica

Anni 90’

Dal 1990 diviene Assessore alla qualità della vita del Comune di Cecina, ruolo che ricopre fino al 2001. Al contempo, ricopre il ruolo di coordinatore regionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per le politiche giovanili. Dal 1993 al 2001 ricopre il ruolo di collaboratore parlamentare alla Camera dei Deputati con la deputata Annamaria Biricotti, vicepresidente della commissione Trasporti e Telecomunicazione.

Membro del Consiglio regionale toscano dell’Arci fino al 2013.

Viene nominato vicepresidente della Consulta servizio civile del Consiglio Regionale toscano, rappresentante delle province CESVOT (Centro servizi per il volontariato della Toscana), ruolo ricoperto come i precedenti sino al 2001. Nel 1995 è nominato rappresentante dell’Anci nel gruppo di lavoro del Ministero della solidarietà per l’elaborazione della legge sulle politiche giovanili e sulle politiche dell’infanzia e adolescenza (L.285/95).

Il nuovo millennio, l’impegno civile e la lotta alla mafia

Portavoce dell’associazione Libera in Toscana. Coordinatore della Carovana Antimafie in Toscana, oltre che membro della segreteria nazionale Arci con responsabilità del Dipartimento di Legalità.

Socio della Cooperativa Sociale “Lavoro e Non Solo di Corleone” con funzioni di organizzazione dei campi Antimafie Liberarci dalle Spine e di gestione dei beni confiscati alla Mafia.

Docente Cesvot per il Corso di formazione e innovazione di Volontariato “La sobrietà come stile di vita”. Entra a far parte del comitato scientifico progetto e innovazione Cesvot: “Ballo ma non sballo”.

Dal 2008 Cittadino Onorario di Corleone.

Si sposa con Francesca Balestri nella Chiesa Madre di Corleone il 19 maggio 2013. Nel 2014 assume il ruolo di collaboratore presso il Gabinetto e la Segreteria particolare dell’Assessore ai Beni Comuni, Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana Salvatore Calleri.

Nel 2013 fonda l’associazione “ Fior di Corleone”, della quale ne è a tutt’oggi Presidente, nasce per la promozione, valorizzazione e tutela dei produttori onesti del territorio corleonese, uno strumento di affermazione e sviluppo, cultura e onestà dei produttori aderenti, nonché delle tipicità, qualità e genuinità dei loro prodotti, del rispetto di scelte fatte nel percorso lavorativo sia di ambito cooperativo che privato.

Attualmente è assistente parlamentare del Sen. Mario Michele Giarrusso facente parte della commissione Giustizia del Senato della Repubblica, e della giunta sulle Immunità Parlamentari e della Commissione bicamerale Antimafia.

Pubblicazioni

Nel 2010 scrive “LE strade della Vitamina L”, edito da Unicoop Tirreno. Nel volume vengono descritti i prodotti coltivati sui terreni confiscati alla mafia.

Nel 2016 pubblica “La verità”, un libro incentrato sugli atti inerenti lo scioglimento del Comune di Corleone per infiltrazione mafiosa.

Candidati al consiglio comunale:

1 – Pascucci Maurizio nato a Poggibonsi (SI) il 08/08/1964

2 – Arnao Cascio Cinzia nata a Palermo il 28/11/1977 – Commerciante settore abbigliamento

3 – Castro Gianluca nato a Corleone (PA) il 05/08/1985 – Imprenditore, titolare di un ristorante

4 – Chiazzese Domenico nato a Cattolica Eraclea (AG) il 25/07/1946 – Docente Pensionato

5 – Di Lorenzo Benedetto nato a Corleone (PA) il 26/06/1980 – Commerciante negozio di alimentari

6 – Di Puma Giorgio nato a Corleone (PA) il 18/06/1963 – Funzionario regionale

7 – Di Salvo Daniele nato a Corleone (PA) il 08/06/1974 – Dott. Agronomo Dipendente istituto zooprofilattico

8 – Dragna Giuseppa nata a Corleone (PA) il 22/03/1985 – Avvocato

9 – Foderà Giuseppina nata a Corleone (PA) il 15/11/1979 – Commerciante settore abbigliamento

10 – Modesto Luigi nato a Corleone (PA) il 04/10/1971 – Infermiere

11 – Palazzolo Salvatrice nata a Corleone (PA) il 19/11/1980 – Docente

12 – Randazzo Anna Maria nata a Corleone (PA) il 27/08/1957 – Dottoressa Pediatra

13 – Rigogliuso Maria Rita nata a Corleone (PA) il 08/01/1983 – Assistente all’autonomia e alla comunicazione

14 – Salemi Antonino nato a Corleone (PA) il 02/09/1979 -Funzionario INPS

15 – Sparacio Salvatore nato a Corleone (PA) il 25/06/1969 – Imprenditore settore rinnovabili

16 – Taormina Roberto nato a Corleone (PA) il 13/04/1982 – Web design e comunicazione

17 – Vasi Vincenza nata a Corleone (PA) il 02/09/1985 – impiegata presso studio notarile