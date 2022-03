Le parole del segretario cittadino del partito azzurro

“Dopo dieci anni all’opposizione, mai come oggi, Forza Italia è pronta a intestarsi il cambiamento dell’amministrazione Orlando. Un’amministrazione fallimentare che lascia una città in ginocchio: il tessuto imprenditoriale è svilito, la viabilità è impazzita, le strade sconquassate, la gestione del cimitero dei Rotoli è scandalosa. Insomma, le emergenze sono rimaste tutte e all’orizzonte non c’è nessuna progettualità, checché ne dica Orlando”. Così, in una nota, Andrea Mineo, segretario cittadino di Forza Italia e responsabile regionale del movimento giovanile.

“A Palermo si gioca battaglia più importante”

“A Palermo, nel quadro delle amministrative siciliane, si gioca la battaglia più importante – aggiunge –. Per questo motivo, auspichiamo affinché tutti coloro che in questa legislatura hanno avuto ruoli di rilievo e di governo regionale si mettano a disposizione di Forza Italia nelle liste competitive che stiamo preparando. Liste – sottolinea Mineo – in cui trovano posto tanti amministratori, professionisti seri, preparati, portatori sani di consenso e che negli anni hanno lavorato sul territorio. Gente che, pur non avendo goduto di posizioni di primo piano, in questi anni si è spesa per la crescita del partito, nell’ottica del cambiamento”.

Pochi giorni fa, l’adesione di Stefania Munafò a Forza Italia

Pochi giorni fa, Stefania Munafò aderisce a Forza Italia. Lo rese noto il capogruppo del partito al consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo. E continua: “Sposa la causa del partito condividendone i valori e il programma politico. È la conferma che il nostro partito continua a crescere ed è sempre più attrattivo per coloro i quali vogliono rappresentare le istanze provenienti dal territorio cittadino. La competenza, le capacità e l’impegno politico, come consigliere di circoscrizione e come consigliere comunale, fanno di Stefania Munafò un’autorevole candidata al consiglio comunale di Palermo”.

Soddisfazioni e apprezzamenti per l’adesione di Stefania Munafò al partito sono stati espressi dal coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, e dal presidente della commissione Bilancio, Riccardo Savona.

Queste le parole di Stefania Munafò: “Tornare in Forza Italia è per me un ‘ritorno a casa’ considero Forza Italia una realtà politica molto forte e con un potenziale che nel prossimo futuro si esprimerà in tutta la sua forza positiva e costruttiva e di progresso liberale: Forza Italia sarà riaccenderà i cuori e le speranze dei nostri cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il presidente dell Ars Micciche il presidente commissione bilancio Savona ed il capogruppo Tantillo. Sono certa che si farà un ottimo lavoro per fare rinascere Palermo”.