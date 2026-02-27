“Sedici sono le settimane dalle amministrative 2026. Ma a Termini Imerese il centrodestra è ancora senza candidato sindaco. Un vuoto che inizia a pesare, soprattutto in una città che, per equilibri politici e peso territoriale, vale molto più dei suoi confini. I tavoli di coalizione delle ultime settimane sono un buon segnale: confronto, dialogo, tentativo di sintesi. In un’epoca di decisioni calate dall’alto, non è poco. Anzi, è politica vera. Ma c’è un punto. Il tempo.

Perché se il confronto si allunga troppo, rischia di trasformarsi in immobilismo. E fuori dalle stanze della politica, il messaggio che passa è un altro: indecisione, difficoltà, forse anche divisioni. Il rischio è chiaro. Da una parte, il dibattito viene letto come incapacità di trovare una sintesi. Dall’altra, il confronto tra le forze della coalizione può sembrare più una partita interna che una risposta ai problemi della città. E intanto Termini Imerese aspetta altro. Lavoro, sviluppo, infrastrutture, visione urbana: sono questi i temi che chiedono spazio. Serve una proposta riconoscibile, una guida chiara, un progetto che parli alle persone — non solo agli addetti ai lavori. Il tavolo di coalizione può essere una risorsa. Ma solo se produce subito una direzione. Se diventa sintesi. Se trasforma le differenze in forza. Altrimenti resta solo un luogo di trattativa. E il rischio è che la narrazione scivoli dalle idee ai rapporti di forza. La vera sfida non è capire chi pesa di più. È dimostrare di essere pronti a governare. Perché il tempo del confronto è finito. Adesso è il tempo delle scelte”. Queste le parole del consigliere comunale di Termini Imerese Fabio Comella, rispetto alla situazione del centrodestra in vista delle elezioni comunali nel suo paese.



