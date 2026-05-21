Oltre settanta comuni siciliani vanno al voto per rinnovare consigli e sindaci nella giornata di domenica, fra tre giorni esatti. La tornata di elezioni coinvolge, in tutta Italia, 894 comuni, 71 dei quali sono in Sicilia dove si è scelto di fare coincidere le date col resto del Paese.

I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

L’elenco definitivo degli enti locali chiamati alle urne prevede che in tutto siano 71. Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale. Tre i capoluoghi in cui si andrà alle urne sono Agrigento, Enna e Messina.

Nel dettaglio ecco dove si vota domenica e lunedì

Nell’Agrigentino, andranno al voto 9 Comuni: oltre ad Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula;

nel Nisseno sono 7: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba;

nel Catanese 9: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni;

nell’Ennese 6: oltre al capoluogo, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe;

nel Messinese 17: oltre al capoluogo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca;

nel Palermitano 16: Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate; nel Siracusano 3: Augusta, Floridia, Lentini; nel Trapanese 3: Campobello di Mazara, Gibellina, Marsala; nel Ragusano 1: Ispica.

Un numero consistente di comuni, circa 700 mila elettori alle urne

In questa tornata elettorale gli elettori chiamati alle urne nei 71 comuni interessati sono oltre 700 mila, una quota consistente degli aventi diritto al voto nell’Isola. Nel complesso circa un sesto dell’intero corpo elettorale siciliano