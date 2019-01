Interventi ed investimenti da parte di Terna sono previsti in Sicilia. Sono stati illustrati stamattina a Catania, nel corso di un incontro dal titolo “Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture”, presenti tra gli altri Governatore Nello Musumeci e il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

“La Sicilia è una delle aree del Paese dove Terna ha previsto interventi per ammodernare la rete elettrica e adeguarla tecnologicamente ai migliori standard internazionali. Le soluzioni localizzative individuate per i nuovi interventi sono il risultato di una laboriosa attività di concertazione di Terna con la Regione Siciliana e il territorio. Nel corso di questi anni, infatti, intenso è stato il lavoro svolto dal tavolo tecnico di coordinamento, costituito dalla Regione e da Terna. L’obiettivo principale perseguito è stato quello di ottenere un’armonizzazione tra la pianificazione paesaggistica regionale e quella di sviluppo sostenibile della rete elettrica sull’Isola, individuando le soluzioni ottimali anche dal punto di vista ambientale” ha detto Pier Francesco Zanuzzi, Responsabile rete di trasmissione nazionale che è intervenuto, a Catania.

“Due progetti – ha aggiunto -, per circa 36 milioni complessivi sono stati finanziati dalla Regione Siciliana attraverso il proprio Programma Operativo Regionale: la “Stazione Elettrica di Vizzini e relativi raccordi”, nella Provincia di Catania e la “Direttrice Partinico–Partanna”, fra Palermo e Trapani. Questi due progetti riguardano la realizzazione di nuovi elettrodotti e stazioni elettriche e l’upgrade tecnologico di linee elettriche esistenti e si pongono come principali obiettivi: riduzione delle congestioni locali e della mancata produzione eolica maggiore immissione in rete di energia rinnovabile ottimizzazione dei flussi di energia nella rete riduzione della CO2 immessa in atmosfera”.