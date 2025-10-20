Il Cga e l’ufficio legislativo della Regione hanno espresso il parere favorevole alla sospensione del progetto di ampliamento del cimitero dei Rotoli approvato dal Sindaco di Palermo quale commissario per l’emergenza cimiteriale. Sono state accolte le tesi in sede cautelare del comitato civico del quartiere Vergine Maria assistito dall’avvocato Nadia Spallitta.

Adesso si dovrà esprimere al presidente della Regione. Si blocca così la realizzazione in un’area confiscata alla mafia, di un parcheggio cimiteriale, di un’isola ecologica per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e di una cella frigorifera per il contenimento delle salme. Secondo il comitato il progetto è stato realizzato in variante urbanistica, in deroga alle norme gli appalti e alla luce dell’emergenza cimiteriale che ormai è stata superata.

Il Comitato voleva realizzare in quell’area un campo di calcio già finanziato, un’aerea a verde e attrezzature sportive e un possibile parcheggio per i residenti. Insomma chi vive in quella zona chiede che l’area in questione venga utilizzata per finalità collettive, per dare ai bambini ed ai più giovani, che al momento giocano pericolosamente per strada, uno spazio sportivo ed un polmone di verde, per consentire servizi pubblici essenziali anche per fare sentire la presenza attiva delle istituzioni.

“Riteniamo importante questo risultato, seppur ancora parziale, perché siamo convinti che a questa città servano più spazi di inclusione e socialità che parcheggi – dichiara per il comitato civico la presidente Gisella Taormina -. Ora ci aspettiamo che il Sindaco e la sua amministrazione intervengano tempestivamente, ritirando un progetto costoso, inutile e di nessun vantaggio ed anzi dannoso, che la collettività locale non vuole”.