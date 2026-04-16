Interventi dal 21 al 23 aprile

Anas Sicilia ha annunciato nuove limitazioni temporanee al traffico lungo le autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 Dir “Alcamo-Trapani”.

Il provvedimento rientra nelle attività di controllo periodico delle cosiddette “opere d’arte”, cioè ponti, viadotti e gallerie. Si tratta di verifiche tecniche programmate che servono a monitorare lo stato delle infrastrutture e a garantire la sicurezza della circolazione.

Gli interventi interesseranno diverse tratte tra il 21 e il 23 aprile, con chiusure notturne e modifiche alla viabilità.

Il calendario delle chiusure e dei restringimenti

Nel dettaglio, Anas ha comunicato il seguente programma:

Martedì 21 aprile , dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, verrà chiusa la A29 Dir fra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo in direzione Trapani ;

, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, verrà chiusa la ; Mercoledì 22 aprile , dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, lungo la A19 all’interno della galleria Tremonzelli sarà attivo un senso unico alternato , regolato da semafori e movieri;

, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, lungo la sarà attivo un , regolato da semafori e movieri; Giovedì 23 aprile, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, verrà chiusa la A19 fra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna in entrambe le direzioni.

Le operazioni si svolgeranno in orario notturno per ridurre i disagi, ma interesseranno comunque nodi strategici della mobilità regionale.

A29 Dir: il percorso alternativo tra Fulgatore e Dattilo

Durante la chiusura del tratto tra Fulgatore e Dattilo in direzione Trapani, Anas indica un percorso alternativo preciso. Gli automobilisti dovranno uscire allo svincolo di Fulgatore e proseguire sulla Strada Statale 113 in direzione Trapani fino al km 368+800. Da qui il percorso continua su via Libertà, via Garibaldi e via Gencheria, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Dattilo.

Si tratta di un itinerario che attraversa viabilità urbana e extraurbana. Per questo si prevedono rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggiore flusso locale.

A19: deviazioni tra Caltanissetta ed Enna

Più articolata la gestione del traffico sulla A19 Palermo-Catania, dove la chiusura interesserà entrambe le direzioni.

Per chi viaggia da Palermo verso Catania, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Caltanissetta (km 103+500). Il percorso alternativo prevede: SS 640, poi SS 626 fino all’incrocio con la SS 122, quindi SS 122 fino alla SS 117 BIS, con rientro in autostrada allo svincolo di Enna (km 119+700).

Per chi viaggia da Catania verso Palermo, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Enna (km 119+700). Si percorre la SS 117 BIS in direzione Caltanissetta, poi SS 122, SS 626 e infine SS 640, con rientro sulla A19 allo svincolo di Caltanissetta (km 103+500).

Controlli sulle infrastrutture e impatto sul territorio

Le ispezioni riguardano strutture strategiche per la mobilità siciliana. La galleria Tremonzelli, ad esempio, rappresenta uno dei punti più delicati della A19. Anche i tratti tra Enna e Caltanissetta risultano centrali per i collegamenti tra costa tirrenica e orientale.

Interventi di questo tipo rientrano nei programmi ordinari di manutenzione e verifica. Negli ultimi anni, il monitoraggio delle infrastrutture ha assunto un ruolo sempre più rilevante a livello nazionale, con controlli più frequenti e procedure più rigorose.

Per gli automobilisti, il consiglio resta quello di pianificare gli spostamenti in anticipo, valutare percorsi alternativi e considerare possibili rallentamenti.