Anche per noi cambiano le stagioni” arriva alla Città dei Ragazzi di Catania

Sabato 3 ottobre 2026, alle ore 17.00, la Città dei Ragazzi di Catania ospiterà lo spettacolo teatrale “Anche per noi cambiano le stagioni”, a cura della Compagnia dei Senza Dimora e promosso dalla Fondazione Opera Don Calabria.

L’iniziativa nasce da un percorso che ha valorizzato il protagonismo, le capacità e i talenti di persone spesso ai margini della società, trasformando il teatro in uno spazio di espressione, incontro e partecipazione. Lo spettacolo, tra monologhi, musica, risate e momenti di condivisione, sta facendo tappa in diverse città della Sicilia.

L’appuntamento è presso la Città dei Ragazzi, via Gramignani 128, Catania.

Luogo: Città dei Ragazzi Catania, Via Gramignani, 128, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

Prezzo: 0.00

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