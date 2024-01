Si moltiplicano le iniziative per ricordare fratel Biagio Conte. Venerdì 12 gennaio Poste Italiane attiverà a Palermo un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale in occasione della ricorrenza della scomparsa del missionario laico. L’annullo presenterà la dicitura “1° Anniversario della nascita al cielo di Fratel Biagio Conte – Missione Speranza e Carità” richiesto dalla stessa Missione.

Dalle 14.30 alle 20 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita presso la Cittadella del Povero e della Speranza, in via Decollati a Palermo.

“Ti posso chiamare fratello”, presentato il nuovo libro su Biagio Conte

“Ti posso chiamare fratello” è il titolo del nuovo libro di Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi, presentato ieri sera (9 gennaio) alla cattedrale di Palermo. Il volume illustra un viaggio che racconta la missione del frate sempre pronto a porgere una mano agli “ultimi” della società, “la Missione nasce dall’esperienza profonda di chi ha incominciato a cercare la verità, la vera libertà e la vera pace, distaccandosi dal mondo consumistico”, diceva Biagio Conte.

La storia, l’eredità e le gesta dell’uomo, raccolte nel nuovo volume redatto dai i due giornalisti, i quali, impegnati durante la presentazione hanno raccontato l’eredità spirituale di Fratel Biagio Conte, quel “piccolo servo inutile” dagli occhi azzurri illuminati dalla fede divenuto un punto di riferimento per l’universo di derelitti, un luogo di accoglienza per gli scartati della terra, un luogo in cui la speranza non muore.

Tre giorni per celebrare Biagio Conte ad un anno dalla scomparsa

Per ricordare Biagio Conte, la Missione di Speranza e Carità ha organizzato tre giorni di celebrazioni che scattano oggi, 10 gennaio in contrada Portella di Pero a Godrano. Si è parlato di “Natura, Eremi, Spiritualità in Fratel Biagio e Padre Pino Puglisi”. Durante la mattinata è stata accolta la statua della Madonna di Loreto e inaugurata la Cappella “Maria Santissima di Loreto”. Poi la messa eucaristica.

Giovedì 11 gennaio conferenza in via Decollati

Giovedì 11 gennaio, alle 17.30, si terrà invece in via Decollati, la conferenza sul tema “Carisma e Spiritualità della Missione di Speranza e Carità” tenuta da Don Giuseppe Buccellato, sacerdote e professore di Teologia. “Quando parliamo di persona carismatica ovviamente facciamo riferimento a fratello Biagio e il suo carisma è il dono che il Signore ha fatto anche a tutti noi – ha precisato Pino Vitrano – Tutto ciò viene evidenziato da Giuseppe Buccellato che segue la Missione da molto tempo. Successivamente seguiranno i canti Mariani e al Signore in cui ‘il canto si fa preghiera e la preghiera si fa canto’ perché come diceva Sant’Agostino ‘chi canta prega due volte’”.

Venerdì 12 gennaio la messa presieduta dall’arcivescovo di Palermo Lorefice

Sempre presso la chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” di via Decollati, si terrà venerdì 12 gennaio, alle 17.30, la celebrazione eucaristica nel primo anniversario della nascita in cielo di fratello Biagio, presieduta dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, con la partecipazione degli arcivescovi e dei vescovi di Sicilia.