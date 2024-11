Furto con spaccata nel bar delle Magnolie a Palermo. Il colpo nell’omonima via è stato messo a segno da alcuni ladri che hanno divelto la saracinesca e hanno portato via soldi che si trovavano in cassa. Sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per eseguire i rilievi e cercare tracce utili per risalire agli autori. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Ieri I ladri dopo avere danneggiato la vetrina sono entrati nel locale “Un mondo di dolcezza” in via Maqueda a Palermo. Una volta dentro hanno portato via il registratore di cassa e portato via merce esposta. I danni sono da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Il giorno prima un furto al ristorante Biga in via Amari

Ladri in azione in un ristorante pizzeria a Palermo. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrina del locale Biga che si trova in via Amari a pochi passi dall’incrocio tra via Roma e piazza Sturzo. I ladri hanno fatto irruzione nel locale e portato via i soldi in cassa e alcune bottiglie di vino. Le indagini sono condotte dalla polizia. Quanto i poliziotti sono arrivati in zona i ladri erano già fuggiti. Questo colpo è stato messo a segno a distanza di un anno esatto dall’ultimo che il locale aveva subito.

Colpito anche il ristorante Sicilia e Dintorni

Un furto con spaccata della vetrina è stato messo a segno in un ristorante a Palermo. I ladri sono entrati nel locale Sicilia e Dintorni in via Messina Marine. Dopo aver danneggiato l’ingresso e provocato diversi danni hanno portato via soldi che si trovavano in cassa e diverse bottiglie di vino e prodotti alimentari. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i titolari e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.