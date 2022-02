“Malgrado il nostro grido d’allarme e le promesse della Regione siciliana, la compagnia danese Dat, che assicura i collegamenti con le isole minori, non ha ricevuto purtroppo alcun segnale concreto dalla regione e prosegue il suo percorso con i licenziamenti collettivi”. Lo riferiscono il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Uiltrasporti Ivan Viglietti.

Attesa la proroga della concessione

Si attende proroga per la DAT – Danish Air Transport, come era stato annunciato nei giorni scorsi dopo l’allarme lanciato dalla Uiltrasporti. “Il nostro impegno come previsto dal bando di gara vinto 4 anni fa scade ufficialmente il 30 giugno di quest’anno e al momento non abbiamo ricevuto alcuna conferma formale e sostanziata che possa far pensare ad una proroga per la stagione estiva in attesa che parta il nuovo bando di gara per la Continuità Territoriale delle Isole Minori”, spiegava il mese scorso Luigi Vallero, direttore generale di DAT Volidisicilia.

Sindacati in ansia

Ora i sindacati alimentano la propria preoccupazione vista l’impasse sulla proroga. “Non ci sono atti ufficiali che possano garantire la proroga delle concessioni e il mantenimento dei posti di lavoro per piloti e assistenti di volo della Dat, e per questo motivo dopo un verbale di mancato accordo sui licenziamenti abbiamo deciso di portare la vertenza ufficialmente davanti agli enti regionali che dovranno prendere atto della gravità della situazione. Sono a rischio i lavoratori e i cittadini che non potranno contare sui collegamenti in continuità con le isole minori. Per questo motivo sollecitiamo urgentemente la Regione a convocare azienda e sindacati per la ricerca di una soluzione che non può essere più rimandata”.

La conferenza di servizi

L’assessore Falcone, dal canto suo, già a gennaio aveva rassicurato tutti annunciando una conferenza dei servizi con il Ministero dei Trasporti per la verifica dei tempi per la conclusione della nuova gara. “Abbiamo comunque già concordato con il Ministero i termini di un’eventuale proroga dell’attuale affidamento alla Danish Air Trasport”, aveva dichiarato.