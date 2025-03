Cumuli di rifiuti lungo via Santa Rosalia a Palermo. Giacciono da giorni ai lati della strada di fronte a decine di ingressi di abitazioni private: i residenti hanno più volte sollecitato il disagio alla Rap senza di fatto ricevere una soluzione. “Questa non è una situazione che può essere accettata – ha detto una cittadina – comincia ad esserci il cumulo di spazzatura davanti ai nostri portoni d’ingresso e con la pioggia di questi giorni la situazione è andata solo a peggiorare”.

L’iniziativa Rap del 29 marzo

Il prossimo 29 marzo si terrà un’iniziativa di sensibilizzazione di raccolta dei rifiuti nel centro storico di Palermo, promossa insieme alle associazioni di volontariato.

“Durante l’evento verranno distribuiti 20mila volantini e si procederà con un’azione porta a porta per informare i cittadini sull’importanza del senso civico e della corretta gestione dei rifiuti” ha detto il presidente Rap, Giuseppe Todaro .

Il progetto mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato spesso causato da chi si sposta in altre zone per disfarsi dei sacchetti. Sono inoltre in fase di valutazione ulteriori misure per affrontare il problema e incentivare la raccolta differenziata come pratica diffusa e consapevole.

Carrellati abbandonati in strada, l’appello dei residenti alla Rap, “sostituire con mastelli più adatti alle esigenze”

Carrellati su strada, immondizia e il disagio dei residenti. E’ stato presentato un programma di risoluzione del degrado urbano dato dall’ingombro dei cassonetti carrellati lasciati permanentemente su strada. La segnalazione arriva dai cittadini della prima circoscrizione di Palermo: Da Arco di Cutò a piazza San Nicolò degli Scalzi tutto il perimetro è tappezzato di cassonetti. Tale situazione è diventata insostenibile per i residenti della zona tanto che, alcune settimane fa, hanno presentato una relazione dettagliata alla Rap, evidenziando l’illegittimità di questa pratica chiedendo soluzioni immediate.

Carrellati lasciati H24 su strada

Due settimane fa, la documentazione è stata consegnata all’ingegnere Ludovico Martellucci, dirigente della Rap, con una richiesta chiara: rimuovere i carrellati lasciati h24 su strada e sostituirli con mastelli più adatti alle esigenze della zona. La motivazione principale è legata al fatto che molti esercizi commerciali, avendo locali di piccole dimensioni e producendo una quantità limitata di rifiuti, non necessitano di carrellati voluminosi, spesso ingombranti e fonte di degrado urbano.

L’intervento necessario

Antonio Nicolao, vicepresidente della Prima Circoscrizione, sottolinea la necessità che la RAP dia seguito al lavoro dei residenti e garantisca un servizio di ritiro più frequente, evitando che i carrellati restino perennemente sui marciapiedi, ostacolando il passaggio e contribuendo al degrado della zona. Inoltre, si chiede un maggiore coinvolgimento della polizia municipale per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e sanzionare eventuali irregolarità.