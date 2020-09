Indagini della polizia municipale

Ancora un grave incidente a Palermo. Un Suv Suzuki Vitara si è ribaltato in via Chiaravelli in via Messina Montagne a Palermo. A bordo il padre la figlia.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto. L’incidente davanti al colorificio Imperial. Padre e figlia oltre al grande spavento non sarebbero gravi.

Sono in corso indagini della polizia municipale per accertare le cause dell’incidente.

Un vero sabato nero per la viabilità a Palermo. Uno studente di Medicina di 30 anni ha perso la vita nello scontro tra un’auto e una moto avvenuto all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele.

La vittima, Manfredi Saja, era in sella a una Triumph finita contro una Fiat 600 guidata da una ragazza.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il 118. Inutili però i soccorsi prestati dal personale sanitario. Al vaglio degli inquirenti la dinamica.

Nella notte ci sono stati altri tre incidenti nel capoluogo e altrettante persone sono state portate in codice rosso al pronto soccorso.

Un incidente si è verificato in via Roma, all’altezza di via Santa Rosalia e altri due in piazza Sturzo, qui è stato coinvolto un giovane a bordo di un monopattino e in piazza Amendola. In questo caso un automobilista è finito contro due auto in sosta.