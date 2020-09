Tanta confusione e automobilisti smarriti nel traffico

Uno dei primi incidenti in via Villafranca dopo l’installazione della pista ciclabile in un lato della carreggiata, con conseguente dimezzamento dello spazio a disposizione per i veicoli. E’ avvenuto questa mattina in primo incidente stradale, un piccolo assaggio del caos che potrebbe imperversare lungo la via parallela a via Libertà una volta che la pista ciclabile diventerà percorribile.

Nemmeno il tempo di nascere e già la pista ciclabile è oggetto di aspre polemiche soprattutto da parte dei residenti e dei tanti professionisti che posseggono attività commerciali in zona. Un vero “pasticcio” è la pista ciclabile in via Principe di Villafranca secondo alcuni palermitani, inferociti per il nuovo progetto. Melle scorse settimane è spuntata nel bel mezzo della strada parallela a via Libertà, la pista ciclabile. Si tratta di 3,8 chilometri di nuova pista ciclabile che in via Principe di Villafranca diventa una sorta di sandwich quindi che ha nei suoi ingredienti marciapiede-pista ciclabile-parcheggio-carreggiata-marciapiede. Il tutto condito dalla difficoltà (e la pericolosità) da parte delle auto di attraversare gli incroci. A Palermo basta quindi una spruzzata di vernice per creare delle piste ciclabili. C’è da dire anche che le piste ciclabili palermitane esistenti non godono affatto di un buono stato di salute. Sono numerose quelle distrutte, occupate da altri veicoli e addirittura anche da rifiuti ingombranti.