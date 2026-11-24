Un nuovo episodio di violenza scuote la Nona Sezione del vecchio carcere borbonico di Palermo. Un agente di Polizia Penitenziaria è stato colpito al volto con uno schiaffo e raggiunto da sputi da un detenuto italiano, per aver fatto rispettare le regole. Il poliziotto è stato portato in ospedale. La prognosi è di 12 giorni.

L’aggressione segue il ferimento di quattro agenti, in tre distinti episodi, ad opera di un detenuto di origine tunisina.

Mezzatesta Cnpp, servono trasferimenti rapidi

A raccogliere il malessere del personale è Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale del CNPP. “Ormai è nel conto di ogni agente: quasi quasi siamo rassegnati. L’aggressione fa parte della quotidianità, ci abbiamo fatto il callo”, dice. Poi la denuncia: il detenuto resta in sezione, senza un trasferimento rapido.

Secondo il sindacato, lo stesso era già accaduto con il detenuto tunisino, autore di due aggressioni in una sola settimana e rimasto nello stesso reparto, a contatto con i colleghi feriti in precedenza.

Una struttura obsoleta

A pesare sul clima interno, spiega il sindacato, sono le criticità legate alla composizione della popolazione detenuta, alla Nona Sezione e non solo, e una struttura obsoleta la cui chiusura, promessa già un anno fa, tarda ad arrivare.

Per il CNPP non è più tempo di attese. “Servono decisioni drastiche: chiediamo la chiusura immediata del reparto fino al completo ripristino di condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità dignitose. La sicurezza e la tutela della vita umana non possono essere affidate al caso”.

L’allarme per le carceri siciliane

Mezzatesta allarga lo sguardo a tutta l’isola, dove le carceri vivono condizioni che definisce esplosive e spesso gestite con l’improvvisazione. Evasioni, rivolte, aggressioni, traffici di droga e telefoni cellulari, episodi di autolesionismo: per il sindacato serve un cambio di passo netto.

Il CNPP annuncia infine che scriverà di nuovo alla Procura di Palermo, perché accerti eventuali responsabilità. “Il personale di Polizia Penitenziaria non può e non deve essere considerato l’ammortizzatore sociale delle inefficienze dello Stato”, conclude Mezzatesta. “Le donne e gli uomini del Corpo meritano rispetto, tutele reali e strumenti operativi adeguati”.