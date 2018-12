L’anno si chiude in bellezza per AndrosBasket Palermo che batte Matteiplast Bologna 65-55: una vittoria che vale l’accesso matematico alle Final Eight di Coppa Italia di marzo. Match decorato dall’iniziativa Teddy Bear Toss, consistente nel lanciare in campo dei peluche che andranno in beneficienza all’ospedale pediatrico G.Di Cristina di Palermo.

Ma andiamo alla partita: dopo un primo quarto decisamente combattuto sono le bolognesi a finire in vantaggio 14 – 15, svantaggio ridotto all’ultimo grazie ad una tripla di Miccio. Nel secondo quarto nonostante l’ottima prestazione di Andros sui rimbalzi, è sempre Bologna a essere in vantaggio sfruttando le amnesie difensive delle siciliane 30 – 33.

La rimonta si completa nell’ultima metà dell’incontro: coach Coppa che ne combina una delle sue inserendo Manzotti e lasciandola in campo sino alla fine. La mossa sorprende abbastanza Bologna, che non riesce far valere i mismatch e viene travolta dall’intensità e l’energia di questo quintetto: Manzotti, tra l’altro, mette nella sua partita 4 recuperi e con 11 punti da sola supera l’intera panchina di Bologna per fatturato (11-10): impatto davvero importante, ed è suo il canestro del 41-33 a chiudere un break di 11-0. L’aria al PalaMangano diventa elettrica e si percepisce che il match, sul 48-42 a dieci minuti dal termine, possa andare nella maniera migliore.

L’ultimo quarto è il regno di Rosa Cupido che segna 12 dei 17 punti di Palermo. Il finale è 65-55