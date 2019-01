AndrosBasket Palermo è una vera e propria corazzata: le ragazze di coach Coppa portano a casa l’ottava vittoria consecutiva e con un organico ridotto, con solo 5 senior, vincono 44 -64 in casa di Nico Basket Femminile.

L’assenza principale era quella di Marta Verona, capitano delle palermitane fermata da un problema muscolare. Giusto qualche incertezza all’inizio, ma poi come un motore diesel le atlete siciliane sono state un continuo crescendo, imponendosi in lungo e in largo, tanto da concedere solo 14 punti negli ultimi due quarti di partita.

A creare insidie alla compagine di Coppa è soprattutto la straniera Tomasovic che metterà a canestro dieci punti durante tutta la partita. Il primo quarto si chiude con Andros addirittura sotto per 17 – 15. Poi la remuntada, appoggiandosi al talento di Miccio e Vandenberg: il secondo quarto è 30 – 33.

Come dicevamo, negli ultimi due quarti solo 14 punti concessi e 33 realizzati. Manzotti e Vandeberg si caricano sulle spalle la squadra terminando il match rispettivamente con 16 e 15 punti realizzati. Al quarto finale è 44 – 66. Andros Basket inoltre ha figurato per la prima volta in trasferta, come testimonial della campagna d’informazione “Stavolta Voto“, per le elezioni europee 2019.