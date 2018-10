AndrosBasket Palermo, manca l’appuntamento con il pokerissimo: le cestiste siciliane si fermano a quota quattro successi consecutivi a causa della sconfitta interna contro Magnolia Campobasso. Le avversarie sbagliano meno e cinicamente portano a casa il risultato, al termine di un match ad alta intensità.

La partita per larghi tratti è parecchio equilibrata, con il terzo quarto che si conclude addirittura sul 41-41. Nell’ultima frazione di gioco però, le molisane mostrano una maggiore freschezza fisica e maggiore precisione e fissano il risultato finale sul 50-57.

Prestazione sugli scudi per Ciavarella (del Campobasso) che conclude il match con 18 punti. Miccio è la migliore delle siciliane con 14. Un match che tuttavia non è da archiviare per le ragazze del PalaMangano, ma che servirà per cresce e maturare in un campionato ostico, dove AndrosBasket può comunque dire la sua come sta già ampiamente dimostrando.